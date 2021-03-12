هل تفطر حقن الأنسولين الصائم؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«هل يجوز تناول إبرة الأنسولين اثناء الصيام؟»، أسئلة شائعة تتردد بين الكثير منا، وكانت دار الافتاء المصرية أجابت عن حكم تلك المسألة، كالتالي:

ما حكم استعمال الانسولين أثناء الصيام؟

قال الدكتور محمود شلبي، إن استعمال حقن الأنسولين أثناء الصوم، لا مانع من استخدامها لعدم وصولها إلى الجوف من منفذ مفتوح موضحا جوازها شرعا.

والصيام هو عبادة يترتب عليها العديد من الفضائل، فتساعد المسلم في تحقيق التقوى، وتخصص بابا في أبواب الجنة يسمى باب الريان وهذا ما ثبت في أحاديث الرسول، وتجعل صاحبها في محل مجاب الدعوة التي يسلك بها طريقه إلى الله، ولذلك فعلى المسلم الخشوع والتضرع التقرب إلى الله بأوامره واجتناب نواهيه.