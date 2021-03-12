بالأسود.. ياسمين صبري بإطلالة مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بفيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ياسمين بإطلالة جذابة، إذ ارتدت بلوزة باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها إسكارف بنفس اللون، وارتدت مجوهرات مكونة من خاتم، كما ارتدت ساعة يد.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.