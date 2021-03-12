احذر: 6 علامات تشير إلى أن كليتك لا تعمل بشكل سليم.. منها رائحة الفم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعطيك جسدك الكثير من الإشارات التي تحذرك بوجود خطر سيحدث لك، ولكننا عادة لا تفهم تلك العلامات.

وفي التقرير نستعرض لكم أبرز العلامات التي تشير إلى أن كليتك لا تعمل بشكل سليم، وذلك بحسب ما ذكر موقع ""Brightside .

1- مشاكل في النوم:

عندما لا تعمل الكليتين بشكل سليم، فهذا يعني أن السموم لا يمكن أن تخرج من الجسم عن طريق البول وتبقي في الدم.

وزيادة مستوى السموم تجعل من الصعب النوم، لهذا السبب عندما تحصل على قسط أقل في نومك فإنك تزيد من فرص تدهور وظائف الكلى.

ويعاني الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن من توقف التنفس أثناء النوم، ويمكن أن تستمر فترات التوقف من ثانيتين إلى دقيقة، وبعد كل توقف يرجع النفس إلى طبيعته بصوت شخير عالِ، لذلك إذا حدثت لك تلك الأعراض فعليك زيارة الطبيب مباشرة.

2- الصداع والإرهاق:

تعمل الكلى التي تقوم بوظائفها بشكل صحيح على تحويل فيتامين "د" في أجسامنا للحفاظ على العظام قوية، وإنتاج هرمون يسمى erythropoietin.

ويلعب هذا الهرمون دوراً مهماً في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وعندما لا تعمل بشكل صحيح يقل إنتاج هذا الهرمون ينتج انخفاض خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، ويسبب الصداع ويمكن أن يسبب سكتة دماغية.

3- جفاف البشرة والحكة:

تقوم الكلى السليمة بعمل هائل عن طريق إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، والمساعدة في إنتاج الخلايا والحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في الجسم.

وتشير الحكة وجفاف الجلد إلى فشل في الكلى وعدم قدرتها في الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمواد الغذائية.

4- المعاناة من رائحة الفم الكريهة:

عندما تتراكم الفضلات في الدم فأنها تغير مذاق الطعام وتترك طعماً معدنياً في فمك، وتعد رائحة الفم الكريهة علامة على وجود الكثير من السموم والتلوث في مجرى الدم، وأيضا قد تتوقف عن الرغبة في تناول اللحوم وتفقد شهيتك بشكل عام وفقدان في الوزن.

5- تورم في الكاحلين والقدمين واليدين:

عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح لا تزيل السموم من الجسم، ما يؤدي إلى احتباس الصوديوم الذي يسبب التورم في القدمين والكاحل، ويشير أيضا التورم في الأجزاء السفلية إلى أمراض في القلب والكبد ومشاكل في الأوردة.

6- ألم في الظهر:

يؤدي الفشل الكلوي إلى حدوث ألم في الظهر، ويحدث ذلك بسبب وجود تكيسات في الكلى، وهى تكون أكياس كبيرة مملوءة بالسموم تتشكل على الكلى، ويصاحب ألم الظهر الشعور بالقيء والغثيان وارتفاع في درجة حرارة الجسم.