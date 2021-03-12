كورونا اليوم: طفرة فلسطينية في 11 دولة.. ونوع جديد للفيروس في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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دول أوروبية تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

بعد الدانمارك والنرويج، علقت إيطاليا وإيسلندا استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد كوفيد-19 كإجراء احترازي على خلفية مخاوف من وجود صلة بتشكل جلطات الدم. من جهتها، أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في أوروبا أن مخاطر تجلط الدم على ما يبدو ليست أعلى لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا.

علقت العديد من الدول استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وسط مخاوف من تسببه بتجلط الدم ما دفع بوكالة الأدوية الأوروبية للمسارعة إلى طمأنة الناس لعدم وجود أي مخاطر صحية معروفة مرتبطة بجرعات اللقاح.

وجاءت الضجة المحيطة باللقاح بالتزامن مع مرور سنة على إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباء عالميا، في وقت ما زال كثيرون حول العالم يخضعون لقيود مشددة وسط غياب أي مسار واضح باتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها على الرغم من فسحة الأمل التي توفرها اللقاحات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

طفرة فلسطينية من كورونا منتشرة في 11 دولة

أعلن أستاذ علم الفيروسات الفلسطيني الدكتور كمال ضميدي عن اكتشاف طفرة متحورة "فلسطينية" من فيروس كورونا، قبل 3 أو 4 أشهر، وأنه تم تسجيل التسلسل الجيني لها عالميا.

وأضاف ضميدي أنه قام بإجراء بحث عن الطفرة ليكتشف لاحقا أنها منتشرة في 11 دولة في العالم.

وأضاف: "أن هذه الطفرة تم اكتشافها في قلقيلية (شمال الضفة الغربية) عن طريق الصدفة"، وذلك وفقًا للموقع الأردني "رؤيا" الإخباري.

الكشف عن نوع جديد من فيروس كورونا في بريطانيا

قالت وكالة الصحة العامة المحلية في بريطانيا إنه تم تحديد نوع جديد من فيروس كورونا في المملكة.

وقال التقرير إنه "تم تسمية المتحور الجديد "في يو آي 2021 03/01" في 4 مارس بعد تحديد حالتين في جنوب شرق بريطانيا لأشخاص وصلوا مؤخرًا من أنتيغوا".

وتشير الوزارة إلى أن "تحديد المخالطين اكتمل، ولم يتم العثور على حالات إضافية في الوقت الحالي".

كما حددت أربع حالات إصابة جديدة بما يسمى بالسلالة "البرازيلية" لفيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "سبوتنيك"