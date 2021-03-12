هذا يحدث لجسمك إذا تناولت الفشار يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الفشار من الأطعمة التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء كانوا أطفال أو شباب، ولكن هل سألت نفسك يوما عن ماذا يحدث إذا تناولته يوميا، هذا ما نوضحه، وفقا لموقع "eatthis".

1- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري:

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تم ربط الحبوب الكاملة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الفشار، بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

2- خطر ارتفاع ضغط الدم إذا كنت تتناوله في السينما:

السبب الرئيسي في احتمالية خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية هو الصوديوم، وذلك لأن في حاوية أو عبوة واحدة فقط من الفشار الذي يباع في السينما، يحتوي على ما يصل إلى 2650 ملليجرام من الصوديوم وهذا أكثر مما توصي به إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في يوم كامل.

وبالتالي مع تناول هذه الكمية من الصوديوم، قد تعرض نفسك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

3- تحسين الدورة الدموية:

عندما تفكر في تناول الفشار، ربما لا تعتقد أنه مصدر كبير لمضادات الأكسدة، مثل العديد من الفواكه والخضروات، ولكن في الحقيقة أنه يحتوي على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحسين الدورة الدموية.

4- يساهم في فقدان الوزن:

يمكن أن يساعد على فقدان الوزن، نظرًا لأنه منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي ولا يزال قادرًا على إبقائك ممتلئًا بفضل الألياف الموجودة به، ويمكن اعتباره بالتأكيد وجبة خفيفة لإنقاص الوزن.

5- تحسين صحة الجهاز الهضمي:

نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول، ونسبة عالية من الألياف في الفشار، ما يجعله مفيدا للغاية عندما يتعلق الأمر بصحة الجهاز الهضمي.