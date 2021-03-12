النساء أكثر عرضة للمعاناة من الآثار الجانبية للقاح كورونا.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أصبح لقاح كورونا يمثل بصيصًا من الأمل للعالم من أجل الخلاص من كابوس جائحة كورونا، ويصاحب التطعيم باللقاح بعض الآثار الجانبية، والتي تكون وفقًا للبعض، قاسية.

وبقدر ما تكون الآثار الجانبية للقاح طبيعية، فقد ساد الاعتقاد منذ فترة طويلة أن أولئك الذين لديهم حساسية أعلى قد يكونون أكثر عرضة لتطور الآثار الجانبية الشديدة، من القشعريرة والتعرق الغزير والأعراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويحذر الأطباء الآن الناس من أخذ بعض الوقت بعد موعد التطعيم للتعافي تمامًا.

وبحسب ما ذكر موقع timesofindia، فإن هناك عامل معين يؤثر على احتمالات تعرض السيدات لآثار جانبية أقسى، فوفقًا لباحثين ناشئين جدد، فإن النساء أكثر عرضة للتأثيرات الجانبية للقاح من الرجال.

في حين تميل النساء إلى أن يكون لديهن خطر أقل بشكل مفاجئ للإصابة بـ COVID-19، فإن التعرض للقاحات مثير للاهتمام إلى حد ما.

ماذا تقترح الدراسات؟

قامت دراسة حديثة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتحليل البيانات من أول 13.7 مليون لقطة لقاح كورونا تم إعطاؤها لأشخاص من مختلف الأعمار، عندما يتعلق الأمر بالآثار الجانبية، لوحظ أن نسبة هائلة بلغت 79.1٪ من النساء ، مقارنة بالرجال.

هل النساء أكثر عرضة لردود الفعل السلبية؟

نادرا ما يتم ملاحظة الآثار الجانبية السلبية أو الخطيرة للقاحات، ومع ذلك، حتى من بين تلك التي تم الإبلاغ عنها، لوحظت معظم ردود الفعل لدى النساء.

وفقًا لدراسة CDC، لوحظ أيضًا أن 19 امرأة حصلن على لقاح موديرنا سجلن حدثًا سلبيًا، بينما كانت النساء اللواتي لديهن تفاعلات تأقية حوالي 44 ٪ من أولئك الذين تلقوا جرعة Pfizer.

وقد لوحظت نتائج مماثلة، على الرغم من عدم تحليلها أو مراجعتها في الأشخاص الذين تلقوا حقنة أكسفورد-أسترازينكا أو كوفاكسين.

هل الجنس يحدث فرقا؟

على الرغم من أن الآثار الجانبية لا تثير قلق الخبراء الذين يعتقدون أنها مجرد علامة على قيام الجهاز المناعي بعمله على أكمل وجه، إلا أن التعرض للآثار الجانبية قد يكون مزعجًا ويجعل من الصعب على الشخص القيام بالأعمال المنزلية.

ويعتقد بعض الباحثين أيضًا أن جزءًا من الإجابة يمكن أن يكون أيضًا سلوكيًا، ووفقًا للخبراء، من المرجح أن تبلغ النساء عن الآثار الجانبية، أو يطلبن المساعدة الطبية أكثر من الرجال، الذين على العكس من ذلك هم أقل عرضة للإبلاغ عن الآثار الجانبية، حتى لو كانت شديدة.

هل يعمل الجهاز المناعي للمرأة بشكل مختلف؟

تمامًا كما تميل النساء إلى أن يكون لديهن عتبة أقوى لهجمات وشدة كورونا، يميل جهاز المناعة الأنثوي إلى أن يكون أكثر قوة ويتصرف بشكل واضح مقارنة بنظيره من الذكور.

وأظهرت بعض الدراسات أيضًا أن النساء تميل إلى إنتاج المزيد من الأجسام المضادة لمكافحة العدوى مقارنة بالرجال.

الاختلافات الجينية، يمكن أن تؤثر الهرمونات التناسلية أيضًا على طريقة تفاعل الجسم مع اللقاح ، مما يؤدي إلى إصابة النساء بآثار جانبية أكثر، ولديهن أجسام مضادة أكثر من الرجال

هل تميل النساء إلى أن يكون لديهن المزيد من ردود الفعل السلبية؟

على الرغم من عدم إثبات ذلك سريريًا بعد، فقد لوحظ أن النساء يمتصن الأدوية ويستغلنها بأحجام مختلفة، أو في هذه الحالات، جرعات اللقاح مختلفة عن الرجال، فإذا أعطيت جرعة أعلى من المعتاد، فقد تكون ملزمة بإظهار المزيد من ردود الفعل السلبية أيضًا.

ما الذي يمكن فعله للتخفيف من الأعراض؟

إذا كنتِ امرأة ملزمة بالحصول على لقاح كورونا فلا تخافي من المعاناة من ردود الفعل الشديدة.

ومع ذلك، إذا كنت حساسة بعض الشيء ولديك قدرة أقل على تحمل الألم، فقد يكون من المفيد أن تعد نفسك مسبقًا وإدارة أي أعراض قد تواجهها.

على سبيل المثال ، يمكن السيطرة على التورم والألم في موقع الحقن والتصلب باستخدام العلاج الساخن / البارد أو تناول بعض مسكنات الألم الخفيفة، يمكن أيضًا خفض درجات الحرارة المرتفعة، على الرغم من عدم شيوعها، باستخدام الأدوية الخافضة للحرارة أو المسكنات الطبيعية للحمى.

أما بالنسبة لأعراض مثل القشعريرة والتعب فالراحة الكافية فهي الطرق الوحيدة الذي أثبت جدواه لاستئناف الحياة الطبيعية، لذلك يجب الابتعاد عن الأنشطة المجهدة حتى 2-3 أيام بعد أخذ اللقاح، وكلما زاد توترك، زادت احتمالية تعرضك لآثار جانبية سيئة، وينصح التأكد من شرب كمية كافية من الماء، وتناول الطعام جيدًا.