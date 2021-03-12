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ارتدي الجمبسوت الدنيم على طريقة ليدي فوزاز

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 04:38 مساءً - أطلت العنود بدر المؤثرة المعروفة ومصممة الأزياء المشهورة بلقب ليدي فوزاز تيمناً بتصاميمها من السترات بجمبسوت من الدنيم الذي يتميز بقصة مريحة، وقد انتعلت معه حذاء رياضياً أبيض من ماركة غولدن غوس، وحملت بيدها حقيبة ليدي ديور زهرية يمكن حملها إما باليد أو على الكتف. هذا اللوك يصب من أساسيات موسم ربيع وصيف 2021 فهذه الصيحة مريحة وعملية ولا تخلو من الأناقة، ما يحملنا على السؤال التالي: كيف نرتدي الجمبسوت المنفذ من الدنيم مثلها؟

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  • اختاري الجينز الباهت للصيف والدنيم الأزرق الداكن للشتاء إذا كنت من محبي هذه الصيحة عموماً.
  • اعتمدي أقراط hoop earrings التي تليق بهذه الإطلالة العملية.
  • ارتدي هذا الزي في العطلات الاسبوعية وليس في المكتب أو لمناسبات رسمية.
  • اختاري الحذاء الرياضي المريح مع الجمبسوت ولا تنتعلي الكعب العالي.
  • يمكنك وضع عقد مصنوع من الخرز الأزرق أو قلادة تحمل شعار العين.
  • اعتمدي تسريحة شعر طبيعية متموجة لمزيد من العفوية في الإطلالة.
     


من صمم هذه الإطلالة من المصممين؟


تباري العديد من المصممين الى تصميم جمبسوت مصنوع بالكامل من الدنيم ومنهم بيتر دنداس وبراندون مكسويل وغيرهم، وقد اخترنا لك من موقع مودا أوبراندي للتسوق الالكتروني هذه الستايلات من الجمبسوت لتكوني انيقة على مثال العنود بدر.

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4 ستايلات مختلفة من الجمبسوت الدنيم لتتألقي في كل مناسباتك العملية:

1 - اختاري من براندون مكسويل جمبسوت من الدنيم الباهت والممزق وهو مصنوع من السترتش الملتصق بالجسم، وهي إطلالة مثالية مناسبة للنهار.

جمبسوت سترتش من "براندون مكسويل"



2- اختاري الجمبسوت المصنوع من الدنيم الأسود من دنداس والمزدان بالجلد ويتميز بقصة أنثوية ويمكنك ارتداؤه في العمل إذا اردت.

جمبسوت من
جمبسوت من "دنداس"



3- اختاري الجمبسوت ذي الأكمام القصيرة والمصمّم من الدنيم الأبيض ويتميز بسرواله القصير الضيق وهو مثالي للعطلات الأسبوعية ولقضاء الإجازة السنوية.

جمبسوت أبيض من
جمبسوت أبيض من "سيتيزن أوف هيومانيتي"



4- اختاري الجبسوت المقفل بأزرار بقصة غير متجانسة عند الصدر ويتميز بأكمام منفوخة، ويمكنك ارتداؤه في حال اضطررت الى تلبية غداء مع الأصدقاء.

جمبسوت اسود باكمام منفوخة من ماركة
جمبسوت اسود باكمام منفوخة من ماركة "سي"

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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