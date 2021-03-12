عودة الأزياء المقلمة العامودية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 04:38 مساءً - سجل الربيع عودة الأزياء المقلمة بشكل عامودي فهناك العديد من المصممين الذين تفننوا بهذه الأقمشة ومنهم فكتوريا بيكهام التي صممت السترات المخططة، وكارولينا هيريرا بفساتينها المقلمة العامودية والتي اتخذت طابعاً رومانسياً بقصتها الماكسي، إضافة الى دولتشي أند غابانا التي صنعت من المقماش المقلم تنانير ارتدتها العارضات مع قمصان بيضاء لطالما شكلت هوية الدار والمصممة.

ما أبرز القطع المقلمة عامودياً لهذا الموسم وكيف نرتديها؟



1- الفساتين المقلمة:

Altuzarra



تفنن المصممون بتنفيذ فساتين مقلمة ومنهم كارولينا هيريرا التي اخترنا من مجموعتها فستان بلون الباستيل الأزرق المخطط على قاعدة بيضاء. كما صممت دار باكو رابان فستاناً مقلماً مشقوقاً من منتصفه الأمامي ويمكن تنسيقه مع جزمة عالية جلدية. ونفذت دار أيسلر فستاناً من الساتان الحريري القلم عامودياً بخطوط عريضة باللونين البوردو والعاجي.

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2- التنانير المقلمة:

Silvia Tcherassi



صممت دار دولتشي اند غابانا التنانير المقلمة عامودياُ وقد نسقتها مع بلوزات وقمسان موحدة. كما ابتكرت بعض الماركات الشورتات القصيرة المخطط عامودياً ومنها سيلفيا تشيراسي وباسيك.



3- السترات المقلمة والمعاطف:

Cult Gaia



لعل أجمل السترات الطويلة التي اتخذت شكل المعطف المقلم هو لدار فيلوزوفي من تصميم لورنزو سيرافيني وهناك طقم مخطط ذكوري الطابع من تصميم فكتوريا بيكهام وآخر من فيلوزوفي يمتاز بسترة قصيرة رمادية مع قميص أبيض يزدان بعقدة عند الياقة ونسقته الدار مع سروال أسود.

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4- القمصان والبلوزات المقلمة عامودياً:

Monse



اتسمت البلوزات والقمصان هذا الموسم بالطابع العامودي المقلم وقد ركزت الدور على الوان الباستيل كالزهري الباهت والأزرق الرمادي وقد اخترنا لك جميع القطع من موقع مودا أوبراندي وهي قميص من ماركة مونسي وقميص بقصة غير متجانسة من ماتيشفسكي.



5- الحقائب المقلّمة:

Johanna Ortiz



تميزت الحقائب المقلمة بطابع عملي فهي حتى ولو كانت منفذة بالترتر كما فعلت جوانا أورتيز في تصاميمها، ولكنها تُعتبر من فئة حقائب التسوق. وهناك تصميم آخر ملون ومخطط عامودياً من إيزابيل ماران.

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