عودة الأزياء المقلمة العامودية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 04:38 مساءً - سجل الربيع عودة الأزياء المقلمة بشكل عامودي فهناك العديد من المصممين الذين تفننوا بهذه الأقمشة ومنهم فكتوريا بيكهام التي صممت السترات المخططة، وكارولينا هيريرا بفساتينها المقلمة العامودية والتي اتخذت طابعاً رومانسياً بقصتها الماكسي، إضافة الى دولتشي أند غابانا التي صنعت من المقماش المقلم تنانير ارتدتها العارضات مع قمصان بيضاء لطالما شكلت هوية الدار والمصممة.
ما أبرز القطع المقلمة عامودياً لهذا الموسم وكيف نرتديها؟
1- الفساتين المقلمة:
تفنن المصممون بتنفيذ فساتين مقلمة ومنهم كارولينا هيريرا التي اخترنا من مجموعتها فستان بلون الباستيل الأزرق المخطط على قاعدة بيضاء. كما صممت دار باكو رابان فستاناً مقلماً مشقوقاً من منتصفه الأمامي ويمكن تنسيقه مع جزمة عالية جلدية. ونفذت دار أيسلر فستاناً من الساتان الحريري القلم عامودياً بخطوط عريضة باللونين البوردو والعاجي.
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2- التنانير المقلمة:
صممت دار دولتشي اند غابانا التنانير المقلمة عامودياُ وقد نسقتها مع بلوزات وقمسان موحدة. كما ابتكرت بعض الماركات الشورتات القصيرة المخطط عامودياً ومنها سيلفيا تشيراسي وباسيك.
3- السترات المقلمة والمعاطف:
لعل أجمل السترات الطويلة التي اتخذت شكل المعطف المقلم هو لدار فيلوزوفي من تصميم لورنزو سيرافيني وهناك طقم مخطط ذكوري الطابع من تصميم فكتوريا بيكهام وآخر من فيلوزوفي يمتاز بسترة قصيرة رمادية مع قميص أبيض يزدان بعقدة عند الياقة ونسقته الدار مع سروال أسود.
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4- القمصان والبلوزات المقلمة عامودياً:
اتسمت البلوزات والقمصان هذا الموسم بالطابع العامودي المقلم وقد ركزت الدور على الوان الباستيل كالزهري الباهت والأزرق الرمادي وقد اخترنا لك جميع القطع من موقع مودا أوبراندي وهي قميص من ماركة مونسي وقميص بقصة غير متجانسة من ماتيشفسكي.
5- الحقائب المقلّمة:
تميزت الحقائب المقلمة بطابع عملي فهي حتى ولو كانت منفذة بالترتر كما فعلت جوانا أورتيز في تصاميمها، ولكنها تُعتبر من فئة حقائب التسوق. وهناك تصميم آخر ملون ومخطط عامودياً من إيزابيل ماران.
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الأزياء المقلمة العامودية