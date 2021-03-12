كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 04:38 مساءً - تُعد الأقراط المُتدلية من قطع الإكسسوارات المُفضلة لدى الكثير من النساء، إذ يمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية، سواء الإطلالات الكاجوال النهارية، أو إطلالات السهرات.

وسواء كانت الأقراط مُصممة من الألماس أو الذهب أو الأحجار الكريمة أو اللؤلؤ، تمنح جميعها وجه المرأة مظهراً أكثر جمالاً وجاذبية، خاصة عندما يتم تنسيقها مع تسريحة الشعر وقطع الأزياء المناسبة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ «الخليج 365. نت» أجمل الأقراط المتدلية الراقية موضة 2021، من أشهر الماركات العالمية، لتستوحي من بينها الأقراط الأنسب لكِ.

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الأقراط المتدلية الراقية موضة 2021

أقراط متدلية من الذهب المُرصع بالألماس من Boucheron

أقراط من الذهب المرصع بالألماس من بوشرون Boucheron

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة جذابة وفخمة، تناسب إطلالاتك المسائية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز، لأقراط أنيقة من علامة بوشرون Boucheron، مُصممة من الذهب الوردي، المرصع بالألماس، حيث صُممت على شكل سلاسل ذهبية رفيعة تتدلى من غطاء دائري صغير، مُرصع بـ 136 ماسة مستديرة عيار عيار 2.58 قيراط.

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أقراط متدلية من الألماس والذهب الأبيض والأحجار من Dior

أقراط من والذهب الأبيض والألماس والأحجار من ديور Dior

لإطلالة أكثر نعومة وجاذبية، تناسب المرأة الرومانسية الأنيقة، قدمت دار ديور Dior هذا التصميم الجذاب، لأقراط دائرية عل شكل زهور خيالية، مُصممة من الذهب الأبيض ومرصعة بالألماس والأحجار الكريمة، مثل الزبرجد والروبليت والتورمالين الوردي.

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أقراط متدلية من اللؤلؤ والألماس من Tiffany & Co

أقراط من الذهب والتورمالين من تيفاني أند كوTiffany & Co.



لإطلالة أكثر نعومة وأنوثة، قدمت تيفاني أند كو. Tiffany & Co عدة تصاميم من الأقراط المتدلية من اللؤلؤ، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لأقراط مُصممة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، جاءت على شكل كرتين متدليتين من اللؤلؤ الأبيض، المُرصع بالألماس المستدير اللامع، مما يمنح صاحبته إطلالة أنثوية ناعمة وجذابة، تناسب الخروجات النهارية والمسائية على حد سواء.

أقراط من اللؤلؤ تتدلى من سلاسل الذهب الأبيض من تيفاني أند كو Tiffany & Co.

وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أكثر عملية، تناسب أوقات العمل أو الخروجات النهارية السريعة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق الذي قدمت دار تيفاني أند كو.Tiffany & Co، لأقراط متدلية، مُصممة من سلسلة من الذهب الأبيض تتدلى من حجر ألماس بتصميم مربع، فيما يتدلى من السلسلة اللؤلؤ الأبيض.

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