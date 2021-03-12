ملابس محجبات مخمل موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 04:38 مساءً - واكبي أحدث صيحات الموضة في 2021 باعتماد قطع المخمل الدافئة والأنيقة بتنسيقات محتشمة مستوحاة من مدونات الموضة المحجبات في الوطن العربي، حيث نلاحظ تنوع خياراتهن بما يتناسب مع ذوق كل امرأة وشكل جسمها وما يناسبه.



المخمل الأسود من حنان الحكيم

فستان مخمل من حنان الحكيم



في إطلالة بسيطة وفاخرة، لجأت الإعلامية المصرية، حنان الحكيم، إلى إطلالات المخمل الأسود لمظهر فاخر ومميز؛ حيث تأنقت بفستان سهرة أسود مصمم بأكمام مرفوعة الأكتاف مع حزام للخصر وحجاب باللون البيج، وتزينت في الإطلالة الثانية بتنورة سوداء من المخمل البليسيه مع بلوزة بنفسجية مصممة بأكمام منفوخة الأكتاف، وأكملت إطلالتها بحقيبة مطبعة.

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فساتين مخملية من أميرة فرج

فستان مخمل للمناسبات من اميرة فرج



اعتمدت البلوغر المصرية، أميرة فرج، على الفساتين الناعمة المصنوعة من المخمل، حيث ظهرت بفستان أخضر للمناسبات مصمم بقَصَّة بليسيه في الأسفل مع حزام للخصر باللون الأسود، وأكملت اللوك بحجاب أسود لأناقة بسيطة وعصرية، وفي الإطلالة الثانية ارتدَتْ فستاناً بنياً بسيطاً مزيناً بحزام مطاطي للخصر، مع حجاب أبيض، وبوت بني ناعم.

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تنسيقات كاجوال مخملية من دنيا توفيق

دنيا توفيق باطلالة صيفية ببنطلون المخمل



إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب المرح، فاحرصي على اختيار أزياء المخمل الكاجوال بالقطع المناسبة لك، وهذا ما فعلته المدونة المصرية، دنيا توفيق؛ حيث اختارت معطفاً بنياً مخملياً مع بنطلون من الجينز الأخضر وحجاب أبيض ناعم، وأكملت اللوك لتزيد دفء مظهرها بقفازات من الجلد البني ووشاح كاروهات للرقبة، وفي إطلالة صيفية نسقت بنطلوناً من المخمل الأسود مع تيشيرت بنفسجي ومعطف أسود مطبع بالأبيض بأسلوب ناعم.

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أزياء مخملية باللون الأسود من رهف الشامي

رهف الشامي بالمخمل الاسود



لجأت البلوغر والإعلامية المصرية، رهف الشامي، لأزياء المخمل بشكل كبير في إطلالاتها، ومن وحي أحدث الخيارات اعتمدت اللون الأسود في مظهرها؛ حيث أطلت بتنورة بليسيه من المخمل الأسود مع بلوزة سوداء مصممة بأكمام منفوخة شفافة، وأكملت اللوك بحجاب أسود مطبع وبوت قصير، وتألقت في الإطلالة الثانية بتنورة سوداء منسدلة من المخمل الأسود مع بلوزة سوداء مصممة بأكمام منفوخة، وأكملت اللوك بحجاب شيفون باللون البيج مع قلادة فضية للرقبة.

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