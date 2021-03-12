موديلات عبايات خليجية باللون الزهري 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 04:38 مساءً - تفضل الكثيرات من الفتيات ارتداء الأزياء باللون الزهري بمختلف درجاته، حيث ترتبط بالأنوثة والجمال، ولأن العبايات زهرية اللون من صيحات الموضة الرائجة في 2021 فقد انتقينا لكُنَّ اليوم أجمل تصاميم العبايات الخليجية بوحي من النجمات المحجبات، فاختاري منها الأنسب لذوقك.



عبايات الساتان الزهرية من أسمهان النقبي

عباية الساتان الزهرية من اسمهان النقبي



في إطلالة أنثوية ناعمة، تأنقت مقدمة البرامج الإماراتية، أسمهان النقبي، بعباية من الساتان الزهري مطرزة بفصوص ذهبية صغيرة ومُكملة بطيات قماشية بسيطة في الأطراف، للوك مميز وأنثوي مناسب لكل المناسبات.

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فاطمة حسام بعبايات صيفية

فاطمة حسام بعباية صيفية



اعتمدت مدونة الموضة السورية، فاطمة حسام، على العبايات الزهرية في إطلالاتها اليومية بأسلوب شبابي مميز؛ حيث تزينت في إطلالتها الأولى بعباية صباحية زهرية مصممة بقصة البليزر ومطرزة بفصوص صغيرة مع فستان أبيض وحجاب وحذاء باللون الزهري الفاتح، أما في إطلالتها المناسبة للمظهر المسائي فقد لجأت للعباية الفوشيا المزينة بالزهور مع حجاب أبيض وحذاء وحقيبة شفافين.

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حوراء الفارسي بعبايات يومية

حوراء الفارسي بعباية زهرية يومية



حوراء الفارسي، مذيعة عمانية تحرص على اختيار أجمل الأزياء الخليجية في مظهرها اليومي، ومن أبرز إطلالاتها بالعبايات الزهرية ارتدَتْ عباية زهرية مزينة بمطاط في الأكمام ومكملة باللون البني في الأطراف مع فستان بذات قماش العباية، وأكملت مظهرها بحذاء شفاف، وفي الإطلالة الثانية اختارت عباية زهرية بلون فاتح مزينة بطيات قماشية في الأكتاف مع فستان أخضر ناعم، ونسقت في الإطلالة الثالثة عباية زهرية مزينة بخطوط ذهبية مع فستان وحجاب باللون الأبيض لمظهر صباحي مرح، كما أطلت بعباية زهرية ناعمة مصممة بطيات صغيرة بأسلوب شبابي، وظهرت بعباية بلون فاتح من الزهري مطرزة بخطوط باللون البيج، وأكملتها باكسسوارات باللون الأبيض، وتألقت في الإطلالة السادسة بعباية زهرية مصممة بجزء من القماش الأبيض في الجانبين ومطرزة بزهور ناعمة لمظهر يومي بسيط.

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عبايات زهرية من خولة المراغي

عباية زهرية من خولة المراغي



اعتمدت الإعلامية البحرينية ومدونة الموضة، خولة المراغي، على إطلالات العبايات الزهرية في مظهرها اليومي بأسلوب ناعم وأنيق، ومن أبرز إطلالاتها تجملت بعباية زهرية مُكملة بقماش الشيفون المنقط بالأبيض مع حجاب وفستان باللون الأبيض، وأكملت اللوك باكسسوارات فضية ناعمة، وفي خيار مواكب لخطوط الموضة في 2021 لجأت لصيحة العبايات المطرزة بالأحجار اللامعة على كامل التصميم، وأكملت مظهرها بفستان زهري ناعم.

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