كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 04:38 مساءً - تُعد المجوهرات من الأشياء التي لاغنى عنها لدى الكثير من النساء، لتكمل إطلالاتهن اليومية، خاصة الإطلالات الخاصة بالسهرات والمناسبات.

ياسمين صبري بأغلى المجوهرات- الصورة من انستغرام



ولأن أغلب النجمات العربيات اعتدن دائماً على الظهور بأغلى وأفخم المجوهرات، سواء في حفلاتهن أو المناسبات الاجتماعية الخاصة بهن، جمعت لكِ «الخليج 365. نت» في هذا الألبوم، أغلى مجوهرات النجمات العربيات.

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أغلى مجوهرات النجمات العربيات

أحلام

فستان أحلام المٌطرز بالذهب- الصورة من انستغرام

تُعد أحلام من أكثر النجمات العرب عشقاً للمجوهرات، حيث تظهر دائماً بأفخم وأغلى المجوهرات، سواء في الحفلات الغنائية أو الأفراح التي تقوم بإحيائها في مختلف دول بالوطن العربي.

وفي إحدى إطلالاتها الفخمة، أجرت أحلام جلسة تصوير قبل إحياء حفل زفاف كبير بالإمارات، وهي الإطلالة التي ظهرت خلالها مرتدية طقم مجوهرات مُصمماً من الألماس المُرصع بالزمرد.

ويتكون هذا الطقم الفخم من سلسلة مُصممة من حلقات مستطيلة من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس، تتدلى منها دلاية مُصممة من الألماس المُرصع بحجر صغير من الزمرد.

وارتدت أحلام مع هذه السلسلة الفخمة خاتماً مُصمماً من حجر مربع كبير من الألماس الأبيض، وقرطاً طويلاً مُصمماً من أحجار الألماس صغير الحجم، المُرصعة بحجر من الزمرد.

ولم يقتصر عشق أحلام للمجوهرات على ارتدائها لأطقم المجوهرات الماسية الفخمة فقط، ففي إحدى الحفلات، اختارت الظهور بفستان أبيض مُطرز بالذهب الخالص عيار 24 قيراطاً.

وظهرت أحلام بهذا الفستان خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي للعام 2020

ياسمين صبري

ياسمين صبري - الصورة من انستغرام

تشتهر ياسمين صبري بحبها الشديد للمجوهرات، خاصة المُصممة من للألماس والأحجار الكريمة، إضافة إلى عشقها للساعات الفخمة، التي تظهر بها باستمرار سواء في حياتها اليومية أو على السجادة الحمراء للفعاليات الفنية، أو خلال جلسات التصوير.

وفي إحدى إطلالتها أثناء حضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته بالعام 2020، اعتمدت ياسمين صبري طقماً فخماً من الألماس المُرصع بحجر الزفير الأزرق، وهو الطقم الذي أهداه لها زوجها الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة، أثناء رحلتهما معاً خارج مصر.

ونسقت ياسمين صبري مع الطقم الفخم، خاتم زواجها الذي صُمم من الألماس، وتصل قيمته إلى أكثر من 50 ألف دولاراً، حيث صُمم الخاتم من الألماس الأصفر والأبيض عيار 5.8 قيراط، وهو عبارة عن حجر ألماس أبيض كبير على شكل مُربع، مُزيناً من الحواف بالألماس الأصفر والذهب.

وفي إطلالة أخرى، اعتمدت ياسمين صبري ساعة فخمة من علامة أوديمار بيغيه Audemars Piguet» خلال إطلالة كاجوال نهارية، وهي ساعة مُصممة من الذهب الأصفر عيار ١٨، مع تاج مرصع بالألماس.

ويصل سعر هذه الساعة الفخمة إلى 45700 دولاراً.

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أنغام

أنغام بطقم من الألماس- الصورة من انستغرام



تتميز النجمة المصرية أنغام بنعومتها وأناقتها، وهو ما ينعكس بوضوح على إطلالاتها والمجوهرات التي تنسقها مع هذه الإطلالات، حيث تُفضل اعتماد مجوهرات ماسية ناعمة ذات أحجام صغيرة وتصميمات هادئة.

وفي جلسة تصوير مميزة أجرتها أنغام قبل حفلها بمهرجان العود خلال فعاليات موسم الرياض بالعام 2020، اختارت طقماً أنيقاً مُصمماً من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس، حيث يتكون من سوارين مصممين من الألماس الأبيض، وخاتم كبير من الألماس، مع قرط طويل جاء بنفس تصميم السوار.

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