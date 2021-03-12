مكياج قوي للمناسبات من ابتسام تسكت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 04:38 مساءً - تنشر المغنية المغربية، ابتسام تسكت، عدة صور لإطلالاتها على انستغرام، حيث تهتم بكل التفاصيل، ومن وحي أحدث صورها رصدنا لكُنَّ عدة صيحات جمالية يمكنكن اعتمادها في المناسبات، حيث تظهر بمكياج طبيعي بأسلوب قوي بعيداً عن الجرأة، فإليكن أبرز الخيارات.



مكياج مشمشي من ابتسام تسكت

مكياج مشمشي من ابتسام تسكت (الصورة من الانستغرام)



تفضل الكثيرات من الفتيات تطبيق مكياج العيون المشمشي الفاتح بإطلالتهن المتنوعة؛ إذ يمكن اعتماده في مختلف الأوقات والمناسبات، لذا طبقته ابتسام تسكت بأسلوب ناعم على كامل العينين مع رسمة الأيلاينر المسحوبة والرموش الاصطناعية، وأكملت اللوك بطلاء الشفاه المشمشي والبلاشر البني بأسلوب ناعم وخفيف لمظهر مناسب لكل الإطلالات، وفي إطلالة أكثر بساطة ظهرت بمكياج العيون المشمشي بدرجة فاتحة مع كحل أسود داخلي، وأكملت مظهرها ببلاشر مشمشي وقلم الروج البني.

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ابتسام تسكت بالمكياج الزهري

ابتسام تسكت بالمكياج الزهري (الصور من الانستغرام)



للمكياج الوردي بريقه الذي لا يختفي مهما اختلفت مواسم الموضة، لذا يمكنك -عزيزتي- تطبيقه بأسلوب ابتسام تسكت، التي ظهرت بمكياج عيون زهري على كامل العين مع ظلال أبيض أسفل الحواجب، ورسمت عينيها بالكحل السائل الأسود مع الرموش الاصطناعية، ولتكمل جمالها تزينت ببلاشر بني وطلاء شفاه باللون الزهري الفاتح.



مكياج سموكي مع طلاء الشفاه الداكن

مكياج سموكي مع طلاء الشفاة الداكن (الصور من الانستغرام)



على الرغم من تنوع درجات طلاء الشفاه، فإن الألوان الداكنة تظل دائماً من الكلاسيكيات التي لا ترتبط بزمن، لذا تجملت ابتسام بمكياج سموكي للعينين استخدمت من خلاله ظلال العين باللون البني والأسود على كامل العين، مع الفضي في مدمع العين، ورسمت عينيها بالكحل الأسود الداخلي مع العدسات الفاتحة، واستخدمت البلاشر باللون البني مع طلاء الشفاه الأسود لمظهر مميز.

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ابتسام تسكت بمكياج مناسب للقفطان

مكياج مناسب مع القفطان المغربي (الصور من الانستغرام)



لتطبيق مكياج مثالي للقفطان، اتبعي أسلوب ابتسام تسكت، التي لجأت للألوان الدارجة كدرجات البني والزهري؛ حيث وضعت ظلال العينين باللون البني، وأضافت الجليتر للجفن المتحرك مع رسمة الكحل الأسود السائل والرموش الاصطناعية، واستخدمت أحمر الشفاه الفوشيا مع البلاشر البني.



مكياج العيون اللامع للمناسبات

مكياج ناعم من ابتسام تسكت (الصور من الانستغرام)



اعتمدت ابتسام تسكت في مظهر مناسب للمناسبات على مكياج العيون اللامع بدرجات اللون البنفسجي والبني، واستخدمت الجليتر في الجفن المتحرك لمظهر لافت مع الرموش الاصطناعية، وأكملت بقية اللوك بدرجات اللون البني.

لا تطلِّي بأسلوب عادي في السهرات، بل الجئي إلى تطبيق مكياج قوي ولافت يجذب الأنظار إليك، ولاعتماد مظهر مميز وأنيق على أسلوب النجمات، يمكنك اتباع خطوات ابتسام تسكت للحصول على مظهر مثالي.

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