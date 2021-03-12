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الامارات | تلقوا اللقاح أو ارحلوا.. قائد الشرطة الماليزية لرجاله: مرجعنا الصحة وليس السحرة

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بانكوك - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد الشرطة في ماليزيا اليوم الجمعة إن الضباط الذين يرفضون تلقي لقاح «سيتعين عليهم الرحيل عن الشرطة».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «برناما» عن المفتش العام عبدالحميد بادور قوله: «مصدرنا المرجعي هو وزارة الصحة، وليس شامانا (كاهن أو ساحر) أو أي عالم منحرف»، لدى سؤاله عن تقارير تفيد بأن بعض ضباط الشرطة قالوا إنهم سيرفضون التطعيم.

وبدأت ماليزيا التطعيم ضد الفيروس في أواخر فبراير، ووزعت حتى أمس الخميس ما يقرب من 250 ألف جرعة، وفقاً لوزير الصحة أدهم بابا.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد قد ارتفع بمقدار 3 ليصل إلى 1203.

وعقب الارتفاع في أعداد الحالات اليومية الجديدة أواخر العام إلى أعلى نصيب للفرد في آسيا، أعلنت ماليزيا حالة الطوارئ، وفرضت إغلاقاً ثانياً في يناير الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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