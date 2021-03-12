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الامارات | اختبار الأجسام المضادة لكورونا في المنزل.. شركة تبدأ بيعه ببولندا

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وارسو - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار الأجسام المضادة لكورونا في المنزل.. شركة تبدأ بيعه ببولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شركة بيدرونكا، وهي أكبر شركة تجزئة في بولندا وتتبع شركة جيرونيمو مارتينز البرتغالية، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ بيع أدوات إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وبحسب بيان، سوف تعرض الشركة أدوات اختبار أمصال من إنتاج سويسرا، وهو ملائم للاستخدام في المنزل.

وبلغ معدل الدقة لاختبار الأجسام المضادة 98% ويقدم النتيجة خلال 10 دقائق.

وسوف تبدأ بيدرونكا بيع أدوات الاختبارات الاثنين المقبل مقابل 50 زلوتي تقريباً (13 دولاراً) لكل اختبار.

ولن يتمكن كل متسوق سوى من شراء ثلاث أدوات اختبار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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