ما علاقة كورونا؟.. 5 حقائق جديدة مدعومة علميًا حول فقدان الوزن يجب أن تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فهناك بعض العبارات التي لا معنى لها، على سبيل المثال، الحفاظ على نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام هي بعض النصائح التي لا تحتاج إلى خبير لإخبارك بها، هذه بعض القواعد الأساسية والضرورية التي يجب اتباعها، إذا كنت تبحث بجدية عن تقليص تلك الوزن الإضافي.

ومع ذلك، فقد قدمت الأبحاث بعض الحقائق والأرقام الجديدة المرتبطة بفقدان الوزن في الآونة الأخيرة، ، إليك 5 حقائق جديدة مدعومة علميًا حول فقدان الوزن يجب أن تعرفها بالتأكيد، وفقا لموقع timesofindia.

قد يحمي فقدان الوزن من مرض كوفيد

وفقًا لدراسة في عدد نوفمبر 2020 من طب الغدد الصماء، فإن فقدان الوزن يمكن أن يسبب التهابًا في الجسم، مما قد يؤدي إلى ضعف المناعة، قد يؤدي هذا بدوره إلى زيادة فرص الإصابة بـ كورونا، مع الأخذ في الاعتبار أن الفيروس يستهدف أجهزة المناعة الضعيفة.

يقول كاناكادورجا سينجر، الأستاذ المساعد وأخصائي الغدد الصماء لدى الأطفال في جامعة ميتشيجان والمؤلف المشارك للدراسة: "إن خفض وزنك قد لا يساعدك في تجنب كورونا تمامًا، ولكنه بالتأكيد يمكن أن يلعب دورًا في تقليل فرصك تعاني من مضاعفات خطيرة إذا أصبت".

أي كمية من استهلاك الكحول يمكن أن تسبب زيادة الوزن

في حين أن استهلاك الكحول بكثرة يعتبر ضارًا بالصحة وأيضًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الكيلوجرامات، وفقًا لبحث تم تقديمه في مؤتمر استضافته الرابطة الأوروبية لدراسة السمنة، حتى الكميات المنخفضة من استهلاك الكحول يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.

يمكن أن تساعدك الأجهزة الإلكترونية على إنقاص الوزن

يعد تتبع عملية فقدان الوزن دائمًا خيارًا ذكيًا، لذلك، وفقًا لمراجعة بحثية نُشرت في مجلة Obesity، فإن اللجوء إلى الأجهزة الرقمية المختلفة لتتبع السعرات الحرارية والأنشطة والنوم والمزاج وغيرها طريقة جيدة لتحفيز نفسك وفقدان الوزن.

العمر لا يعيق نجاحات فقدان الوزن

وفقًا لدراسة في Clinical Endocrinology ، لا يلعب العمر أي دور مهم في تحديد نجاحاتك في إنقاص الوزن، كل ما يحتاجه المرء هو الحفاظ على نظام غذائي صحي والدافع للوصول لجسم صحي.

يمكن أن يكون تخطي العشاء غير فعال

غالبًا ما نختار أن تكون وجبة الإفطار ثقيلة ونتخطى العشاء، لكن وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Nutrients ، تبين أن الوجبة الأخيرة من اليوم تلعب دورًا أكبر من الأولى.

قيمت الدراسة 25 ألف طالب جامعي ووجدت أن أولئك الذين تخطوا العشاء اكتسبوا وزناً أكبر بنسبة 10٪ من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.