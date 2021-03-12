بعد رحيلها.. القصة الكاملة لتبرع الحاجة زينب بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت عن عالمنا اليوم الحاجة زينب سعد الملاح، التي تبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر، عن عمر يناهز 100 عام، على أن يتم تشييع جنازتها عقب صلاة الجمعة.

تبرعت الفقيدة بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر، للمشاركة في تنمية وبناء الدولة، والمساهمة في إقامة المشروعات التنموية، ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلب مقابلتها حتى يتوجه لها بالشكر.

وخلال مقابلته «الحاجة زينب»، سألها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سبب تبرعها بقرطها الذهبي، فأجابته بأنه هو الذي شجعها على فعل ذلك، بعد أن تبرع بأمواله وممتلكاته من أجل مصر، مؤكدة أنها لم تتردد على أداء الواجب رغم تقدمها في العمر ومعاناتها من ظروف معيشية صعبة وفقدانها للبصر.

تقول «الحاجة زينب» إنها توجهت إلى البنك لتتبرع بحلقها الذهبي، ولكنهم رفضوا وأخبروها بأن البنك يتلقى أموالا فقط وليس مشغولات ذهبية، وهو ما دفعها لبيع ذهبها، وتوجهت مرة أخرى إلى البنك وأودعت ثمن الحلق به لصالح صندوق تحيا مصر.

وخلال حديثها في برنامج «صباح دريم» على شاشة قناة «دريم»، قالت الحاجة زينب إنها على استعداد بالتبرع بقرطها الذهبي الثاني لصالح الصندوق أيضا، مشيرة إلى أنها ستقوم بخلعه قبل أن تذهب من الحلقة، موجهة شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة «يا راجل يا صالح ربنا يجبر بخاطرك، ويجعل في وشك القبول في كل دولة».