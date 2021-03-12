قيمتها 6700 دولار.. تعرف على هدية ميجان ميركل لمولدتها المنتظرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ سنوات طويلة، كانت تستعد الممثلة السابقة ميجان ماركل لتحضير هدية ثمينة وباهظة الثمن، حتى تهديها لمولودتها الأولى، والتي من المنتظر أن يتم استقبالها في فصل الصيف، إذ لجأت ماركل إلى شراء تلك الهدية قبل عدة اعوام، قبل أن تلتقي بالأمير هاري عام 2016.

وعن الهدية التي تبلغ قيمتها 7600 دولار، فهي ساعة من طراز «كارتيي»، اشترتها ميجان حتى تهدي بها نفسها بمناسبة نجاحها في الجزء الثالث من مسلسل «سوتس» الأميركي، إذ نجد أن هناك عبارة مكتوبة على الساعة التي تتميز بفخامتها عبارة من MM إلى MM؛ أي من ميغان ماركل إلى ميغان ماركل نفسها، وظهرت وهي ترتديها عام 2013، وكانت ماركل قد كشفت، في مقابلة صحفية، قبل سنوات، أنها تنوي إهداء هذه الساعة لمولودتها في المستقبل، وفق صحيفة «ديلي ميل».

وكانت قد أثارت ميغان ماركل الجدل حول تصريحاتها خلال مقابلتها الأخيرة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا، إذ صرحت ميغان أنها لم تكن سعيدةة بالعيش في القصر الملكي، كما قالت إن هناك من تحدث لزوجها من العائلة الملكية حول مخاوفه من لوب بشرة المولودة القادمة، إذ تأتي متأثرة بأصل والدة ميغان الافريقي وتأتي ذات بشرة سمراء اللون.

وأوضحت ميغان في حديثها مع الإعلامية أوبرا، رفقة زوجته عن جنس المولود الذي يترقبانه في ولاية كاليفورنيا، قائلين إنهما يشعران بسعادة غامرة، بمجيء أخت لابنهما آرشي الذي يبلغ 22 شهرا.

وعن نيتهم في إنجاب المزيد من الاطفال، قال كلاهما أن نيتهما في إنجاب المزيد من الأطفال، لم تكن في الحسبان، واستبعدا الأمر، ولن يقوموا أيضا بالإفصاح عن اسم المولودة المنتظرة، إذ رجح البعض أنه من المتوقع أن يتم إطلاق اسم ديانا على الابنة المرتقبة، تخليدا لاسم جدتها الأميرة ديانا التي لقيت حتفها في حادث سير مأساوي عام 1997.