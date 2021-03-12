نجل ليلى الإسكندراني يودع أحزانه بالعمل.. «نادية الجندي البداية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في محاولة منه لاجتياز حالة الحزن التي يعيشها بعد فراق والدته الفنانة نادية الإسكندرانية، بدأ الماكير علاء التونسي يعود للعمل مجددا، واستهل انطلاقته الجديدة مع الفنانة نادية الجندي، التي حلت مؤخرا ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامجها «السيرة».

نادية الجندي تألقت بلمسات علاء التونسي، بمكياج مميز وألوان تدمج بين المطفي والسموكي.

يعد ذلك بداية عودة علاء التونسي للعمل مجددا عقب وفاة والدته بأيام، كما وضع مكياج مميزا للفنانة ريم البارودي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الماكير علاء التونسي، رثى والدته مؤخرا، قائلا: «الله يرحمك يا أمي أطيب وأحن أم في العالم مش عارف من غيرك حعمل إيه ربنا يصبرني على فراقك، أنا عايش بدعاكي ليا ولو كنتي طلبتي عنيا كنت اديتهالك يارب تكوني في الجنة إن شاء الله».

وفاة ليلى الإسكندرية

جدير بالذكر أن الفنانة نادية الإسكندرانية كانت توفيت مؤخرا، عن عمر يناهز 74 عاما، ولم تتناقل وسائل الإعلام الخبر إلا بعد مرور 4 أيام من الوفاة.

وكشف الماكيير علاء التونسي، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدته لـ«الوطن»، مؤكدا أنّ والدته لم تكن تشكو من أي أزمات صحية قبل وفاتها، سوى أنها كانت مُصابة منذ سنواتٍ طويلة بضغط الدم والسكري، مشيرا إلا أنه قبل وفاتها بنحو أسبوعين تقريبًا، أصيبت بأعراض برد شديدة، مع كحة، دون ظهور أي أعراض كورونا، لمدة أسبوعٍ تقريبًا، ثم اجرت مسحة كورونا، بالمنزل وتبين اصابتها

قائلا: «ظلت والدتي تتلقى العلاج داخل المستشفى لمدة أسبوع تقريبًا، حتى لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها بكورونا».