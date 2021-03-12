ما حكم خروج المرأة للصلاة بالمسجد؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الكثير من السيدات يتساءلن حول حكم ذهاب المرأة للصلاة بالمساجد، ويتكرر ذلك السؤال يوم الجمعة أو مع اقتراب شهر رمضان، وكانت قد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الذهاب إلى المساجد للصلاة بها، والذي جاء كالتالي:

ما حكم خروج المرأة للصلاة بالمسجد؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن مذهب متقدمي الحنفية هو كراهة خروج المرأة للمسجد، إلا أن المحققين من علماء المذهب الحنفي -وهو ما عليه الفتوى- يميلون إلى جواز خروج المرأة للمسجد؛ اتفاقا لمذهب الجمهور وتغيرا للفتوى بتغير العرف الحاكم لفهم النص، وهو المراعى شرعًا، وتماشيًا مع ما ورد في نصوص السنة ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في «الصحيحين»: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».

وفي رواية: «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أحَدَكُم امرأتُه إلَى المَسْجِدِ فلا يَمْنَعْها»، كما أنَّ الحال قد تغيَّرَ وأصبحت النساء تشارك وتزاحم الرجال في الدخول والخروج، وهذا من جملة الخروج، بل قد يتحتَّم خروج المرأة للمسجد لغرضٍ صحيحٍ؛ كمعرفة أحكام دينها التي لا تتيسر لها إلا فيه.