نادية الجندي تكشف سبب زواجها من عماد حمدي وسر قراءة القرآن قبل التصوير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة نادية الجندي ضيفة على برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وتحدثت من خلال البرنامج عن العديد من الأسرار في حياتها الأسرية والفنية.

وجاء من أبرز النقاط التي تحدثت فيها الفنانة نادية الجندي، عن حرصها الدائم لقراءة القرآن الكريم، خاصة قبل تصوير أي عمل فني، وذلك بعدما سألتها الإعلامية وفاء الكيلاني عن سبب قرائتها للقرآن كلما توقف تصوير الحلقة للخروج لفاصل.

لا أخضع لسيطرة من أحبه

وانتقلت بعد ذلك في حوارها، عن علاقتها بالرجل، إذ ذكرت أنها لم تدخل في أي صدامات مع الرجال وأن شخصيتها تتغير حين تقع في الحب لكنها لم تخضع لسيطرة الرجل.

وعن زواجها من الفنان الراحل عماد حمدي، الذي كان يكبرها بأكثر من 40 عامًا، أوضحت «نادية» أنها رأت فيه صورة والدها، شخص مثالي، وأكدت أنها لم تتزوج منه لأنه نجم سينمائي وقتها، ويساعدها على دخول مجال التمثيل.

لقاء سابق للفنانة نادية الجندي

وكانت الفنانة نادية الجندي، حلت مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامج «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، قبل أسابيع، وكشفت خلال الحلقة عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية وأعمالها الفنية.

ومن بين الأسرار التي كشفتها هي علاقتها الطيبة التي مازالت تجمعها بطليقها المنتج محمد مختار، الذي وصفته بشريك النجاح ورحلة طويلة من الكفاح: «كان في عشرة بينا.. ولازم يبقى في رقي في العلاقة والعشرة دي الست اللي كان عندها أصل.. وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح ودي مش بسهولة الواحد ينساها لأننا كنا بنكمل بعض».

أما عن رغبتها في الزواج مرة ثالثة، ذكرت «الجندي» بأنه يوجد الكثير من الرجال يرغبون الزواج منها، لكنها تنشغل كثيرًا في أعمالها الفنية: «في كتير.. لكن أنا مبفكرش وكل تفكيري في شغلي ومتجوزة الفن وعايشة للفن.. الست لما بتبقى ناجحة أوي بتدفع التمن من حياتها الشخصية».