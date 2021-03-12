تكريم 50 أسرة من شهداء كورونا من الفن والأطقم الطبية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انطلقت فعاليات مؤتمر يوم الطبيب بإحدي الفنادق الشهيرة بالقاهرة، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والوطن العربي، لتكريم أسر شهداء جائحة كورونا من الأطقم الطبية والجيش الأبيض.

وقدمت الإعلامية ريهام سعيد، فعاليات المؤتمر، بحضور 50 أسرة من شهداء كورونا من الأطقم الطبية، وعدد من النقابات الطبية ورموز المجتمع ونواب البرلمان والشيوخ، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، والدكتور حسام موافي، ومدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي للعزل، والمتحدث باسم وزارة الصحة، وممثلين عن مجلس الوزراء، وعدد من الشخصيات الأخرى.

وكان للمطرب أحمد سعد إطلالة مميزة في فعاليات المؤتمر؛ إذ حيث غنى عددا من الاغاني الوطنية لشهداء مصر، وقدم التحية لكل أسر الشهداء، وأعقبه فقرة شعر للشاعر الشهير عمرو حسن، أدخلت السرور والبهجة على الحضور كافة.

من جانبه، أكد أحمد العباسي، مدير وكالة شاهد الإعلامية، الجهة المنظمة للحدث، أن فكرة المؤتمر جاءت من توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الدعم المعنوي لأسر الشهداء على طوائفهم وتخصصاتهم كافة.

وعبر هشام الصيفي، المنسق الاعلامي للمؤتمر، عن سعادته الغامرة بتغطية وسائل الإعلام المختلفة للحدث، وتعاون المؤسسات الإعلامية كافة من انطلاق الفكرة، وإيمانا منهم بأن تكريم شهداء مصر، هو أقل ما يمكن تقديمه، بعد هذا العناء.

وأضاف «الصيفي» أن تكريم أسر الراحلين أمثال «عبلة الكحلاوي - رجاء الجداوي - يوسف شعبان - عزمي مجاهد - هادي الجيار»، يهدف لرفع الروح المعنوية لأسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية، وتأكيدا على أن هذا الفيروس اللعين أودي بحياة الملايين من كافة التخصصات.

وأثناء فقرة تكريم أسر الشهداء ظهرت لمحات إنسانية عظيمة وكلمات ذوي الشهداء كانت مُطمئنة بأنهم بذلوا الغالي والنفيس من أجل استكمال مواجهة جائحة كورونا، واعتبر بعضهم أن التكريم هو رد الجميل لكل أبطال جيش مصر الأبيض.