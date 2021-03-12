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طريقة تنظيف الطاسة التيفال من الحروق دون خدوش

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تواجه بعض ربات البيوت مشكلة تنظيف بعض أدوات المطبخ أهمها الطاسة التيفال، نظرا لأنها تحتاج إلى طريقة مختلفة في التنظيف، وخاصة عند حرقها، لذلك نقدم لكِ طريقة تنظيف الطاسة التيفال، كما جاءت في موقع سي بي سي سفرة.

طرق تنظيف الطاسة التيفال

2 ملعقة كبيرة بيكينج باودر

نصف كوب خل أبيض

صابون أطباق سائل

ماء ساخن

إسفنجة تنظيف

طريقة التنظيف

ترفع بقايا الطعام بالكامل من الطاسة التيفال وتشطف بالماء للتخلص من أي فتات للطعام.

توضع الطاسة التيفال على نار البوتاجاز حتى تسخن.

ثم نضع عليها الخل الأبيض وبيكينج باودر مع تجنب فورانها.

يوزع الصابون السائل في أجزاء الطاسة التيفال ثم يضاف الماء الساخن.

ترفع الطاسة التيفال من النار وتنقع نصف ساعة حتى تتفتت بقايا الطعام اللاصقة المحترقة.

تفرك الطاسة التيفال باستخدام الإسفنجة وتنظف للتخلص من البقايا المحترقة.

يفرغ محتوى خلطة التنظيف من الطاسة التيفال وتغسل من جديد بالماء والصابون للتأكد من نظافتها ثم تشطف وتترك لتصفى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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