دراسة: استخدام الواقي الشمسي بعد انتهاء مدته يؤدي للإصابة بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة حديثة أن إحدى المواد الكيميائية المستخدمة في بعض العلامات التجارية الخاصة بالواقي الشمسي يمكن أن تسبب الاصابة بالسرطان.

ووجد الباحثون أن مادة «الأوكتوكريلين» الموجودة كمكون في هذه الواقيات، تنتج مركباً آخر يدعى «بينزوفينون»، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح العلماء أن تركيز المادة الكيميائية يزيد كلما طالت مدة الاحتفاظ بالمنتج، لذا يمكن أن يؤدي هذا التركيز إلى تحولها إلى مادة «البنزوفينيون» المحظورة في الولايات المتحدة، كمضافات غذائية وفي مستحضرات التجميل، بحسب ما ذكره موقع ميترو الإلكتروني.

وعلى الرغم من أن منتجات الحماية من الشمس في بعض البلدان ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية، إلا أنها عادة ما تحتوي على إرشادات حول مدة استخدامها.