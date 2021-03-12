طريقة عمل الكبدة المشوية بالليمون خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبدة المشوية بالليمون من الأطعمة التي تتمتع بشعبية كبيرة، وسط بحث ربات البيوت عن طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل، للتأكد من جودتها ونظافتها، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواجه سكان مختلف دول العالم.

وفيما يلي خطوات تحضير الكبدة المشوية بالليمون، على طريقة الشيف الشربيني، قدمها في برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير الكبدة المشوية بالليمون

ثوم

خل

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح

فلفل

طريقة تحضير الكبدة المشوية بالليمون

- في البداية يتم تتبيل الكبدة جيدا بالثوم والخل وعصير الليمون وملح وفلفل، وتركها في الثلاجة.

- في الخطوة التالية يتم وضع الكبدة المتبلة على شواية مدهونة بالزيت ضعي الشرائح وقلبيها حتى تنضج.