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طريقة عمل الكبدة المشوية بالليمون خطوة بخطوة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كبدة مشوية

الكبدة المشوية بالليمون من الأطعمة التي تتمتع بشعبية كبيرة، وسط بحث ربات البيوت عن طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل، للتأكد من جودتها ونظافتها، في ظل انتشار الذي يواجه سكان مختلف دول العالم.

وفيما يلي خطوات تحضير الكبدة المشوية بالليمون، على طريقة الشيف الشربيني، قدمها في برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير الكبدة المشوية بالليمون

ثوم

خل

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح

فلفل

طريقة تحضير الكبدة المشوية بالليمون

- في البداية يتم تتبيل الكبدة جيدا بالثوم والخل وعصير الليمون وملح وفلفل، وتركها في الثلاجة.

- في الخطوة التالية يتم وضع الكبدة المتبلة على شواية مدهونة بالزيت ضعي الشرائح وقلبيها حتى تنضج.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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