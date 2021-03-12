مراسم توقيع اتفاقية مقر منظمة تنمية المرأة بين مصر و«التعاون الإسلامى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وقعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي كمفوضة من وزير الخارجية سامح شكري، والسفير إيهاب فوزي، نائب المديرة التنفيذية للمنظمة، اتفاقية المقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، بحضور المستشارة فاطمة الزهراء حسن، مكتب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية التى تؤكد بدء العمل الفعلى لمنظمة تنمية المرأة قائلة: «اليوم حدث تاريخى حيث تحقق الحلم الذى طالما حلمنا به والأجيال السابقة علينا»، مشيرة إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته خلال القمة الإسلامية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي التى عقدت في المملكة العربية السعودية، وحرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات في عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتطلعه أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن استضافة مصر للمقر الدائم لهذه المنظمة، يؤكد حرص الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على دعم قضايا المرأة فى الدول الإسلامية تأكيداً على مبادئ التنمية المستدامة.

وقدمت خالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي جهودها في توفير مقر دائم للمنظمة، وخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية لجهودها طوال السنوات الماضية والتي ساهمت في دخول المنظمة حيز النفاذ وبدء عملها.. وقدمت التهنئة لجميع القائمين على المنظمة على هذه الخطوة الهامة.

واختتمت كلمتها بالتعبير عن تمنياتها بخالص النجاح والتوفيق لاعمال هذه المنظمة الوليدة و أن تكون منارة لحقوق المرأة في العالم الإسلامي.

ومن جانبه، صرح السفير إيهاب فوزي أن المنظمة الجديدة ستكون الوكالة المتخصصة المعنية بشئون وحقوق المرأة في منظومة التعاون الإسلامي، لتكتمل بها المنظومة الحالية للتعاون الإسلامي، وتتكامل مع شقيقاتها الأخريات داخل المنظومة، مضيفاً أن المنظمة ستبدأ أعمالها قريباً من القاهرة.

يذكر أنّ منظمة تنمية المرأة هي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتستضيف القاهرة مقرها، وقد دخل النظام الأساسي لها دخل حيز النفاذ في الثلاثين من يوليو من العام الماضي وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الآن بوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتي ومصر والجابون وجامبيا وغينيا والكويت والمالديف وموريتانيا والنيجر وباكستان والسعودية وفلسطين والإمارات كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسي للمنظمة، ويجري حالياً الانتهاء من الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقاً للنظام القانوني لكل دولة.