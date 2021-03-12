أطباء ينصحون بتأجيل الجراحة لمدة 7 أسابيع لمصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خلص بحث دولي جديد نُشر في مجلة Anesthesia وهي مجلة لجمعية أطباء التخدير، إلى أن الجراحة يجب أن تتأخر لمدة سبعة أسابيع بعد أن أظهرت نتائج اختبارات المريض إيجابية لـ SARS-CoV-2، حيث تُظهر البيانات أن الجراحة التي تتم خلال 6 أسابيع بعد التشخيص يرتبط بزيادة معدل الوفيات.

ووفقا لموقع medicalxpress توضح الدراسة التي شارك فيها 15000 جراح، أن الإصابة بفيروس كورونا أثناء الجراحة تزيد من معدل الوفيات، وتوصي الإرشادات الدولية بتأجيل الجراحة للمرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، إلا أن هناك القليل من الأدلة بشأن المدة المثلى للتأخير.

شملت هذه الدراسة الدولية متعددة المراكز 140231 مريضًا (1674 مستشفى ، 116 دولة) يخضعون لعملية جراحية في أكتوبر 2020. شملت المستشفيات المشاركة جميع المرضى الذين يخضعون لإجراء جراحي. عدد المؤلفين المشاركين (أكثر من 15000) يجعل هذه أكبر دراسة جراحية تعاونية تم إجراؤها على مستوى العالم.

تم استبعاد المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا بعد الجراحة من الدراسة، كان قياس النتيجة الأولية 30 يوما بعد الجراحة الموت، تم استخدام النمذجة الإحصائية لضبط متغيرات المريض والمرض والعملية وحساب معدلات الوفيات المعدلة لمدة 30 يومًا لفترات زمنية مختلفة من تشخيص SARS-CoV-2 إلى الجراحة.

كانت النتائج متسقة عبر الفئات العمرية، ومستويات لياقة المريض والإلحاح (اختياري مقابل الطوارئ) للجراحة ، ودرجة الجراحة (الثانوية مقابل الكبرى). بعد تأخير لمدة 7 أسابيع أو أكثر ، كان لدى المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا المستمرة (6.0٪) معدل وفيات أعلى من المرضى الذين اختفت أعراضهم (2.4٪) أو الذين لم تظهر عليهم أعراض (1.3٪).

يقول الدكتور دميتري نيبوجودييف، أحد المشاركين بالدراسة: "لقد وجدنا أن المرضى الذين أجروا عملية جراحية بعد 0-6 أسابيع من تشخيص عدوى كورونا معرضون لخطر متزايد للوفاة بعد الجراحة، كما هو الحال بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض مستمرة في وقت الجراحة، نوصي بإجراء الجراحة كلما أمكن ذلك، يجب أن يتأخر لمدة 7 أسابيع على الأقل بعد نتيجة اختبار SARS-CoV-2 الإيجابية، أو حتى يتم حل الأعراض إذا كان لدى المرضى أعراض مستمرة لمدة 7 أسابيع أو أكثر بعد التشخيص".

يضيف الدكتور أنيل بانجو- جراح من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة: "يجب أن تكون القرارات المتعلقة بتأجيل الجراحة مصممة لكل مريض، حيث يجب موازنة المزايا المحتملة لتأجيل الجراحة لمدة 7 أسابيع على الأقل بعد تشخيص السارس- CoV-2 مع المخاطر المحتملة للتأخير، وبالنسبة لبعض الحالات العاجلة العمليات الجراحية، على سبيل المثال للأورام المتقدمة والجراحين والمرضى قد يقررون أن مخاطر التأخير غير مبررة ".