5 عادات خاطئة تفعليها يوميا تسبب زيادة الوزن.. منها النوم الكثير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يتبع الكثير من الناس نظم غذائية لإنقاص الوزن، ولكن يلاحظون مع مرور الوقت أنهم لا ينقصون ويظل الوزن ثابت ولا يعرفون ما سبب ذلك.

وربما يكون سبب ذلك عادات خاطئة تفعلها يوميا دون أن تدري، نستعرضها لكم بحسب ما أورد موقع "Brightside".

1-النوم الكثير:

يؤدي إلى منع الجسم من إفراز هرمون الكورتيزول الذي يساعد على إنقاص الوزن مع المجهود الذي يقوم به الإنسان، لذلك ينصح العلماء، بالنوم 7 ساعات في اليوم حتى لا يتضرر الجسم.

2- لا تتعرض للشمس:

يجب عليك فتح الستائر بمجرد أن تستيقظ من النوم، حيث أكدت الدراسات أن الموجات الضوء الأزرق الصادرة من الشمس تعزز عملية الهضم وتساعد جسمك على الاستيقاظ بشكل كافِ، لذا عليك التعرض للضوء لمدة 20 دقيقة.

3- لا ترتب سريرك:

قد يبدو الأمر غريباً، ولكن كشفت دراسة أجرتها مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية أن الأشخاص الذين يرتبون سرائرهم يستطيعون النوم بشكل صحي، والنوم بشكل سليم من أسس الحفاظ على الوزن.

4- تنس وزن نفسك:

أثبت الباحثون من جامعة كورنيل في نيويورك، أن الوزن اليومي هو أسلوب ناجح يشجع على إنقاص الوزن، وأفضل وقت للوقوف على الميزان هو أول شيء في الصباح قبل تناول أو شرب أي شيء بتلك الطريقة ستحصل على أدق وزن.

5-تأكل قليل جداً على الإفطار:

يؤكد الباحثون على أنه يجب أن تفطر في الصباح أن وجبة الإفطار المتوازنة التي تحتوي على 600 سعره حرارية والمكونة من البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات ستجعل من السهل عليك اتباع نظامك الغذائي بشكل سليم.