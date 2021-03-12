أفضل 7 هدايا صحية يمكنك تقديمها لوالدتك في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحتفل العالم بيوم عيد الأم في 21 في الشهر الجاري، لذا يبحث الكثير عن الهدايا التي يمكن تقديمها للتعبير عن الحب والتقدير.

لكن هل فكرت يوما في تقديم هدايا صحية؟، إليك إفضل 7 هدايا من هذا النوم، وفقا لموقعي "HUFFPOST" و"nutribullet".

- وسادة طبية:

من أفضل الهدايا الصحية التي يمكن تقديمها لوالدتك في عيد الأم، حيث إنها تساعد على التخفيف من آلام الرقبة، والحصول على نوم أفضل وهادئ.

- الأحذية الرياضية:

إذا كان والدتك من النساء التي تحب الرياضة، لذا فأن شراء حذاء رياضي عالي الجودة خيارا مثاليا، إذ يساهم في تقليل العبء والصدمات على قدميها، فضلا عن أنه ملائم لممارسة التمارين الرياضية.

- جهاز تتبع اللياقة:

من الهدايا المفيدة، نظرا لأنه يساعد في حساب كمية الخطوات التي تتخذها يوميا، وأيضا قياس معدل ضربات القلب.

- مجموعة من مزيلات العرق الطبيعية:

تحتوي معظم ماركات مزيلات العرق التي تباع في الصيدليات على مكونات كيميائية مزعجة مثل الألمنيوم وصودا الخبز، لذلك يمكنك تقديم بعض مزيلات العرق الطبيعية المصنوعة من زيت جوز الهند، وزيت المريمية كهدية رائعة.

- طنجرة الضغط

شراء طنجرة ضغط لوالدتك من الهدايا التي تساعد على تحضير وجبة صحية في وقت صغير من الوقت، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالعناصر الغذائية للطعام.

- الشوكولاتة الداكنة

تعد من الأطعمة الغنية بالمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية المضادة للالتهابات، والتي تساهم في زيادة مستويات هرمون "السيروتونين"، ما قد يجعلك تشعر بالسعادة، لذا تعد من أفضل الهدايا الصحية التي يمكن تقديمها.

- اشتراك في سبا:

من أكثر الهدايا الصحية التي يمكن تقديمها، وهو قضاء وقت ممتع في سبا، حيث يساعد التدليك في التخفيف من التوتر، وتهدئة الأعصاب.