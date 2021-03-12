8 علامات على انتشار الحشرات والآفات في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في كثير من الأحيان، لا يدرك أصحاب المنازل أنهم يعانون من مشكلة الآفات والحشرات إلا بعد فوات الأوان، بعد أن تتسبب في حدوث أضرار جسيمة.

وفيما يلي، 8 علامات شائعة تشير إلى أن منزلك مليء بالآفات والحشرات، وفق ما أورد موقع "atyourbusiness".

1- تراكم الأوساخ:

يسبب تفشي الحشرات والآفات، داخل المنزل تراكم الأوساخ على الجدران أو في أجزاء أخرى من منزلك، وقد تجد بقعًا دهنية أو أوساخًا، وقد تلاحظ أيضًا أن منزلك يبدو أقذر من المعتاد.

2- فضلات الآفات:

من أكثر المشكلات شيوعًا التي يلاحظها الأشخاص عند التعامل مع الآفات هي فضلات الآفات، لذا انظر حولك في مناطق من منزلك، حيث من المحتمل أن تجد فضلات الآفات في أركان منزلك، وقد تتمكن من معرفة نوع الآفات التي تتعامل معها بناءً على شكل وحجم الفضلات.

3- الروائح الغريبة:

إذا كنت تعاني من تفشي الحشرات في منزلك، فمن المحتمل أن تلاحظ بعض الروائح الغريبة أيضًا، هذه مشكلة شائعة، لأن الحشرات تميل إلى حمل الطعام وترك قطع منه خلفها، وإذا نظرت بعناية، فستجد على الأرجح قطعًا متعفنة من الطعام في المناطق التي تتجمع فيها الحشرات، وبالإضافة إلى هذه الروائح، قد تشم أيضًا روائح من الفضلات والبول، وإذا ماتت الحشرات في جدران منزلك أو في أجزاء أخرى من منزلك، فستلاحظ أيضًا رائحة كريهة قوية جدًا.

4- تلف النسيج:

هل لاحظت تلفًا في قطع القماش في منزلك، قد يشمل ذلك الثقوب أو البقع أو علامات الخدش على الأثاث أو الثقوب أو البقع على ملابسك، لذا

إذا رأيت هذا النوع من الضرر، فهناك احتمال كبير أن يكون لديك حشرات في منزلك.

5- ثقوب وعلامات قضم:

على سبيل المثال، قد تجد ثقوبًا أو خدوشا في الأرضيات أو الجدران، وقد تجد علامات قضم على صناديق من الورق المقوى في منطقة التخزين أيضًا، أو الأسلاك الكهربائية الممضوغة.

6- ترك أجزاء من الجسم:

بالإضافة إلى ترك فضلات ورائها، قد تترك الحشرات أيضًا وراءها أجزاء من الجسم، لذا إذا كان منزلك مليئا بالحشرات، فقد تجد جلدًا أو أجنحة أو أطرافًا مهملة في عتبات النوافذ أو في أجزاء أخرى من منزلك.

7- النباتات التالفة:

لا تسبب الآفات الضرر داخل منزلك فحسب، يمكنهم إتلاف المناطق الخارجية أيضًا، على سبيل المثال، قد تلاحظ علامات قضم أو أضرار أخرى لنباتاتك.

8- أصوات غريبة:

الأصوات الغريبة، بما في ذلك الصرير أو الأنين، هي مؤشرات على أن شيئًا ما يعيش في منزلك لا ينبغي أن يكون هناك.