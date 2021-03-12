كيف تحمي نفسك من التهاب الدماغ المنقول بالقراد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

قال البروفيسور جيرهارد دوبلر إن التهاب الدماغ المنقول بالقراد (Tick-borne encephalitis) هو مرض فيروسي يهاجم الجهاز العصبي المركزي، وغالبا ما يسبب الإصابة بالتهاب الدماغ والتهاب السحايا، مما يشكل خطرا على الحياة.

وأضاف أستاذ الميكروبيولوجيا الألماني أن هذا الالتهاب تنقله حشرة القراد، التي تبدأ في الانتشار في الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء مع حلول فصل الربيع.

وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب الدماغ المنقول بالقراد في الحمى وألم العضلات والإعياء والصداع والغثيان والقيء ورهاب الضوء والنعاس والتشوش الذهني واضطرابات الكلام ومظاهر الشلل.

ولا توجد أدوية معالجة للفيروسات المسببة لهذا الالتهاب، ولكن يتم علاج الأعراض فقط، على سبيل المثال يتم مواجهة الحمى من خلال الأدوية الخافضة للحرارة.

وللحماية من الإصابة بهذا الالتهاب المميت ينبغي ارتداء سروال طويل مع وضعه داخل الجورب أثناء التواجد في الحدائق والمتنزهات، مع مراعاة إزالة حشرة القراد على الفور في حال توغلها داخل الجلد.

وللوقاية يمكن تلقي التطعيم ضد التهاب الدماغ المنقول بالقراد، والذي يتألف من 3 جرعات.