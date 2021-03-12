يسرا توجه رسالة مؤثرة لإيناس الدغيدي: أجدع واحدة في الدنيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة شكر ومحبة، وجهتها الفنانة يسرا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إلى صديقتها المخرجة إيناس الدغيدي، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، وذلك عقب أيام من تصدر «يسرا» محرك البحث جوجل.

يسرا لإيناس الدغيدي: «كل سنة وأنتي أختي وحبيبتي وصحبتي وعشرة عمري»

وقالت يسرا للمخرجة: «كل سنة وأنتي أختي وحبيبتي وصحبتي وعشرة عمري.. كل سنة وأحنا بنحتفل مع بعض.. ربنا يخليكي ليا العمر كله يا أجدع واحدة في الدنيا.. ميرسي لكل أصحابنا وحبايبنا»، مرفقة عدة صور من احتفالات عيد ميلادها، برفقة عدة فنانات من بينهن: «الدغيدي»، وإلهام شاهين ونيللي كريم والإعلامية بوسي شلبي.

يأتي ذلك عقب نشر بوسي شلبي، مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة يسرا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ضمن رقص يسرا مع صديقاتها على أغنية «3 دقات» التي شاركت في غنائها مع «أبو».

واحتفلت يسرا، بعيد ميلادها أيضًا في لوكيشن مسلسل «حرب أهلية» الذي تشارك به في السباق الرمضاني القادم، وكان الاحتفال تضمن عدد من الفنانين المشاركين في العمل الفني، ومنهم الفنان باسل الخياط وأروى جودة وباقي فريق عمل المسلسل، حيث احتفلت يسرا من خلال «تورتة» عليها الصور الخاصة بها، وبعد الاحتفال تمنى لها الجميع السعادة في عامها الجديد.