القاتل الصامت.. 8 طرق لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد الشعور المستمر بالألم الراس والصداع والدوخة وفقدان الوعي، يلجأ الكثيرون إلى الأطباء لمعرفة السبب وراء هذه الأعراض، وقد يتفاجأ البعض بالإصابة بمرض ضغط الدم، إذ يعد حالة مرضية شائعة قد تسبب انسدادا في الشرايين، وقد تصيب القلب بشكل خاص، إذ أثبتت بعض الدراسات أن نحو 9.4 مليون وفاة يشهدها العالم نتيجة الإصابة بضغط الدم سنويا بحسب ما ذكرته «منظمة الصحة العالمية»، لذا يعرف المرض باسم «القاتل الصامت».

أعراض الإصابة بمرض ضغط الدم

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسات التي أجريت عن أعراض الإصابة بضغط الدم الآتي: «الصداع، ضيق التنفس، نزيف الأنف، الدوخة، عدم الاتزان في الحركة، الألم الشديد في منطقة الرقبة».

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب نخلة، استشاري القلب والأوعية الدموية، أنه من أهم الأسباب التي قد تعرض للإصابة بمرض الضغط العوامل الوراثية وزيادة نسبة وزن الجسم وأمراض الكلى وأورام الغدة.

وأضاف لـ«هن» أن الضغط يعد من الأمراض المزمنة ولكن البالغين أكثر عرضة للإصابة به بينما تنعدم نسبة الإصابة به لدى الأطفال، إذ أثبتت كثير من الدراسات أن تجاهل المرض وعدم الاهتمام به قد يؤثر بالسلب على صحة القلب، ما قد ينتج عنه في كثير من الحالات انسداد شرايين القلب والإصابة بالنوبات القلبية.

أسباب الإصابة بمرض ضغط الدم

وشدد استشاري القلب، على تجنب تناول الأملاح والعقاقير غير المشروعة من الكوكايين والأمفيتامينات وأمثالها، والحد من تناول المسكنات وحبوب منع الحمل.

بعض النصائح لتجنب الإصابة بمرض ضغط الدم

وفي السياق ذاته، نصح نخلة ببعض الأنظمة الطبيعية اليومية التي يجب السير عليها لتفادي الإصابة بمرض ضغط الدم، موضحا أن طرق التفادي تشمل الآتي:

الابتعاد عن مصادر الاجتهاد

يعد الابتعاد عن الإجهاد من الأمور المهمة لتفادي الاصابة بمرض ضغط الدم فلابد من الحصول على قسط كافٍ من الراحة الجسدية والنفسية وعدم التعرض للضغوطات والتوتر

الإقلاع عن التدخين

لابد من الإقلاع عن التدخين، وذلك لما قد ينتج عنه من الإصابة بأمراض القلب والذبحات القلبية والسكتات الدماغية.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

الحصول على قدرٍ كافٍ من النوم يساعد على استعادة الجسم نشاطة والتقليل من ارتفاع ضغط الدم.

الحد من استهلاك الكافيين

المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي وأمثالهما تعد من المشروبات الضارة التي تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم

تناول طعام صحي

من خلال اتباع نظام غذائي صحي يساعد على تقليل ضغط الدم وذلك من خلال الحميات الغذائية.

الإقلاع عن شرب الكحول

يعد الكحول من المواد السامة التي قد تؤثر بالسلب على ضغط الدم وتؤثر أيضا على زيادة الوزن.

التقليل من استهلاك الصوديوم

وذلك لما يسببة الملح من تأثيرات السلبية على ضغط الدم.

تجنب زيادة الوزن

زيادة الوزن تساعد على انسداد الشرايين، وبالتالي ينتج عنه الإصابة بضغط الدم.