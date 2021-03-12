«القومي للمرأة» يشيد بكلمة قرينة الرئيس: «عبقرية وجامعة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن كلمة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، في فعاليات احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، كانت عبقرية وجامعة ومانعة، حملت 10 رسائل، بداية من ملف التشريعات والتقدم الملموس الذي تشهده مصر فيما يتعلق بالمرأة والاستراتيجيات، إلى أن تمثيل مصر في المجتمع الدولي وكيف فرضت ورقة سياسات كأول دولة على مستوى العالم.

وأضافت «مرسي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «الرائع أن مصر احتفلت بعام المرأة في عام 2017، وأعادت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة هذا الأمر هذا العام، أي أن مصر سبقت العديد من الدول في أشياء كثيرة».

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة: «الكلمة أظهرت أيضًا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الرئيسي لوصول المرأة لمواقع اتخاذ القرار، وكانت الكلمة قوية، وأكدت على الإنجازات التي تعيشها المرأة المصرية خلال 6 أعوام بسبب تمكينها والمساواة بين الجنسين».

وأردفت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرقت في كلمتها إلى ملف التنمية المستدامة الدولي، وإنجازات مصر على الصعيدين الدستوري والتشريعي: «الكلمة كانت مكثفة ومنصفة لملف المرأة في مصر، ومن المهم أن نقول لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إننا مستعدون في هذا العام، ومن حق المرأة أن تصل إلى المواقع القضائية أيضًا، والرئيس السيسي قال ذلك في أكثر من مناسبة، وعندما نفتح الباب أمامها فإن المجتمع سيتغير».