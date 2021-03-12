مايا مرسي: عهد السيسي عصر ذهبي للمرأة

القاهرة - سمر حسين - أخبار من الوطن نيوز

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها فخوره بكلمة السيدة انتصار السيسي، ضمن احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، في إطار إطلاق 2021 عاما للمرأة: «مفيش إغفال ولا نقطة بتقول مصر كانت فين وبقت فين، وتحيا مصر».

وأضافت «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن العصر الذهبي للمرأة المصرية، حدث في خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية الواعية التي فتحت الآفاق ومختلف المجالات أمام السيدات: «مش عايزين ولا مكان تكون المرأة المصرية مش ممثلة فيه».

وأوضحت أنه عندما قالت السيدة انتصار السيسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الداعم الأول في المنطقة العربية للمرأة، إن لم يكن في العالم أجمع، وهو من بادر بإطلاق عام بأكمله للمرأة المصرية، أمر أشعرها كثيرا بالفخر: «بقى عندنا ضهر ومينفعش منحققش أحلامنا».

وأكدت أن حديث السيدة انتصار ضمن احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في إطار إطلاق 2021 عاما للمرأة إشارة كبيرة إلى الإرادة السياسية المنصفة للمرأة والتحولات التي يشهدها المجتمع، وكلمتها كانت دليلا على أن المرأة تعيش عصرا ذهبيا ومنحها كل المراكز القيادية.

جدير بالذكر، أن السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ألقت كلمة مساء اليوم، ضمن احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بإطلاق 2021 عامًا للمرأة، وفيها أكدت بأن مصر استطاعت تحقيق طفرات غير مسبوقة بمجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة.