ضوابط العزومات في رمضان بعد أنباء الموجة الثالثة لفيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسابيع معدودة على الاحتفال بشهر رمضان المرتبط بالتجمعات العائلية وصلاة التراويح والعزومات، وسط أنباء عن اقتراب الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، ما تسبب في تساؤلات حول الضوابط الواجب اتباعها لتجنب تفشي الفيروس.

ضوابط العزومات في شهر رمضان

وبدوره، أوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض المناعة، خلال حديثه لـ«هن»، أنه لابد من منع العزومات والتجمعات العائلية في رمضان، و«لو حصلت تبقي في أضيق الحدود، لأقارب الدرجة الأولى».

وقدم استشاري أمراض المناعة، عدة نصائح خلال التجمعات العائلية خلال رمضان، تشمل، ضرورة تهوية المنزل جيدا وفتح الشبابيك، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال تناول الطعام: «كل واحد يقعد بعيد عن التاني علشان النفس»، فضلا عن غسل ربة المنزل يديها باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، كما يمكنها الاعتماد على الأطباق والملاعق والسكاكين التي يتم استعمالها لمرة واحدة فقط، و«لو منفعش، تغسل الأطباق وبقية الأدوات بالمياه والصابون كويس».

ويجب على جميع الحضور الالتزام بارتداء الكمامات قبل وبعد تناول الطعام، تجنبا للعدوى، مردفا: «تاني بأكد إنه الأفضل إننا نلغي العزومات».

تفاصيل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا

يشار إلى أن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحدث عن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية برئاسة الدكتورة هالة زايد، قائلا: «ممكن أن نكون في بداية الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ولكن الإصابات لم ترتفع بشدة حتى الآن».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حاليًا من الممكن أن نكون في بداية الموجة الثالثة، مرجحا ذلك إلى تهاون المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء، فضلاً أن طبيعة الفيروس تتمثل دومًا في تأرجحه في الإصابات، فبعد رصد الهبوط في أعداد المصابين، تبدأ الأعداد في الارتفاع مرة أخرى.

وفي السياق ذاته، علقت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، على زيادة إصابات فيروس كورونا: «المواطنون تهاونوا بالفيروس، وده ممكن يكون له خطورة الأيام المقبلة، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتقليل التجمعات خاصة في شهر رمضان».