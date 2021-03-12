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الامارات | أين تذهب.. ملعب «البادل تنس» في جزيرة المرجان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 مارس 2021

تعتبر لعبة البادل تنس مزيجاً بين لعبتي التنس والإسكواش، ومن أسرع الرياضات نمواً اليوم وتزداد شعبيتها في الدولة. ومن هذا المنطلق، أطلقت جزيرة المرجان، وجهة أنماط الحياة والترفيه الرائدة التي طورتها شركة مرجان، ملعباً جديداً لرياضة البادل تنس مضيفة خياراً جديداً من نشاطات والعافية إلى إمارة رأس الخيمة.

ومن موقعه في حديقة جزيرة النسيم في المنطقة الشمالية من جزيرة المرجان، يمتد ملعب البادل تنس المتطور على مساحة 200 متر مربع، ويتضمن الزجاج المقوى مع العشب الصناعي لتقليل مخاطر إصابة الكاحلين والركبتين والمفاصل.

ويثري ملعب البادل تنس الأجواء المتميزة وينضم إلى المرافق المتميزة في الهواء الطلق التي تضم نادياً رياضياً مزوداً بأحدث المعدات، ومساري الجري وركوب الدراجات الهوائية، بما يجعل النشاطات الرياضية متاحة للجميع بأسعار في المتناول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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