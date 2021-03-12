الامارات | #النصف_الحلو.. 4 نصائح للتغلب على العزلة والوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 4 نصائح للتغلب على العزلة والوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 مارس 2021

أظهرت الدراسات الحديثة أن الوحدة والعزلة وما يصاحبهما من قلق وتوتر تؤثر على سلوك الإنسان وتفاعله مع الحياة والناس. وتعد الخطوة الأولى والأهم في رحلة مقاومة التوتر والقلق والحد من آثارهما السلبية على صحة الإنسان البدنية والنفسية هي الاعتراف بأننا لسنا في أفضل حالاتنا والبحث عن المساعدة. وتؤكد نانسي زبانة خبيرة ومدربة العلاقات الإنسانية على أن النظرة السلبية المرتبطة بطلب العلاج النفسي مازالت متواجدة، خصوصاً في المجتمعات العربية، وهو ما يمنع الأفراد من طلب المساعدة المحترفة رغم احتياجهم لها.

وتقدم زبانة أربع نصائح لمساعدتكم في التغلب على الضغوط النفسية:

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