تحذير من خطورة أعراض الموجة الثالثة من فيروس كورونا: سريعة الانتشار

القاهرة - سمر حسين - صحة

تواصل أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفاعها خلال الأيام الماضية، حيث كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا عن ارتفاع أعداد المصابين، ويشير المنحنى الوبائي في مصر إلى احتمالية دخول مصر في الموجة الثالثة للفيروس، ولكن يتسائل البعض هل تختلف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا عن سابقتيها؟.

وأجاب الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، قائلًا إن إيطاليا وأوروبا وبعض الدول يزداد فيها انتشار فيروس كورونا.

فؤاد عودة: الموجة الثالثة لفيروس كورونا تتشابه مع الأولى ولكنها سريعة الانتشار

وأضاف خلال حديثه لـ «هُن»، أن أعراض الموجة الثالثة تشمل الأعراض التي تتعلق بالحنجرة والأنف وجفاف الحلق، وضيق النفس وفقدان تذوق الطعام، مشيرا إلى أن الفيروس أثبت وجود 63 عرض من أعراض كورونا، وتتشابه هذه المرحلة مع المرحلة الأولى من فيروس كورونا.

وتابع أن الفيروس يتغير أكثر من 4 آلاف مرة وله 27 نسخة تم التوصل لها، مؤكدا أن الفيروس في المرحلة الثالثة ينتشر أسرع من المراحل السابقة، ولكنه لا يسبب أعراضا خطيرة عن المتعارف عليها.

وكان مصدرا داخل وزارة الصحة والسكان، كشف عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، داخل مستشفيات العزل بنسبة ملحوظة، وهناك ارتفاع في أعداد الإصابات ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم خلال هذه الفترة بعد استقرار شهده المنحنى الوبائي لفترة، بسبب حرص المواطنين على اتباع الإجراءات الاحترازية وتوافر اللقاحات والبدء في عملية التطعيم، ولكن الآن عاود المنحنى للزيادة مرة أخرى.

ويشير المنحنى الوبائي في مصر إلى بداية مؤشرات دخول مصر في الموجة الثالثة للفيروس، لذلك على المواطنين الحرص على استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، خاصة وأن الفترة المقبلة سوف تشهد الدخول في شهر رمضان الكريم والتجمعات العائلية.