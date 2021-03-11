لقاء الخميسي عن علاقة عبد المنصف بأبنائه: بيعوض غيابه عنهم بالدلع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استضافت «جريدة الوطن»، حارس مرمى نادي وادي دجلة، محمد عبد المنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسي، التي تحدثت عن دوره كأب، والذي قالت عنه إنه مثل الكثير من الآباء، الذين يعوضون غيابهم عن أبنائهم بالحب والحنان الزائد والدلع.

«مش أوسة لوحده.. أغلب الستات اللي أعرفها الأب مبيكونش موجود في البيت كتير.. وبيعوض فكرة غيابة بالحب والدلع الزيادة»، هكذا علقت «لقاء» في حديثها خلال الندوة، عن شخصية زوجها كأب: «إحنا الستات اللي بنعمل كل حاجة.. والأب لا يمكن تعويض مكانه.. يعني ابني الصغير دا مجنون أوسة».

وتدخل معها في الحديث الكابتن محمد عبد المنصف، الذي تحدث عن أن مهنته كحارس مرمى، تفرض عليه الحرمان الأسري في بعض الظروف: «ممكن في رمضان مكونش موجود.. عيد الحب وبرضو عيد ميلاد مكنتش موجود.. مطالب طول الوقت بجو مؤهل للتمرين».

وعن عيد ميلاد الفنانة لقاء الخميسي الذي يأتي عقب 4 أيام، قال «عبدالمنصف»: «هيبقى عندي معكسر وقتها».

وتحدثت أيضًا الفنانة لقاء الخميسي، عن ممارسة ابنها الكبير «أدهم» لكرة الماء، وهو حاليًا يلعب في المنتخب المصري، بينما يمارس ابنهما الأصغر «آسر» للإسكواش: «بس ابني الصغير هيطلع ممثل.. هو بيمثل وبيغني دلوقتي».

لقاء سابق للفنانة لقاء الخميسي

وفي لقاء سابق للفنانة لقاء الخميسي، مع برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي، تحدثت أيضًا عن عدم وجود زوجها عبد المنصف، لفترات طويلة في المنزل: «فكرة عدم وجوده دي لوحدها محتاجة تكوني صبورة، لأني بيجري ورا حاجة بيحبها، وبسبب الحاجة دي ميعرفش تفاصيل كتير عن ولاده ومدارسهم، لأن خلاص دماغه في حتة واحدة، وإحنا مش عايزين نشوشله عمله فسايبينه».

وتابعت الفنانة: «بيوحشنا طبعا بيوحشنا، ففي أوقات كتير من عمري راحت، وأوسة مش جمبي، كبرنا وفي حاجات كتيرة محضرهاش، زي ولادة ابنه، لأنه عنده ماتش أو معسكر».