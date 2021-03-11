يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها بالرقص على أغنية 3 دقات «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة يسرا، حيث ظهرت النجمة خلاله مع صديقاتها في الحفل ومنهم المخرجة إيناس الدغيدي، وهن يرقصن على أغنية «3 دقات» التي شاركت في غنائها مع أبو.

واحتفلت يسرا، بعيد ميلادها أيضًا في لوكيشن مسلسل «حرب أهلية» الذي تشارك به في السباق الرمضاني القادم، وكان الاحتفال تضمن عدد من الفنانين المشاركين في العمل الفني، ومنهم الفنان باسل الخياط وأروى جودة وباقي فريق عمل المسلسل، حيث احتفلت يسرا من خلال «تورتة» عليها الصور الخاصة بها، وبعد الاحتفال تمنى لها الجميع السعادة في عامها الجديد.

ويقوم ببطولة مسلسل «حرب أهلية» كل من «يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وسارة التونسي وسنتيا خليفة وتامر هجرس وعدد من الفنانين»، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وكانت آخر أعمال الفنانة يسرا مشاركتها العام الماضي بمسلسل «خيانة عهد»، وشاركت في ببطولته مع خالد سرحان وعبير صبري وحلا شيحا وخالد أنور وسلوي عثمان وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وتيام مصطفي قمر، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.