ممدوح الشناوي يتغزل في خطيبته بصورة وأغنية للشرنوبي: ده أنا قلبي ارتاح

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك الإعلامي ممدوح الشناوي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام » صورة تجمعه بخطيبته منة سعيد، التي أعلن خطبته لها في مطلع الشهر الجاري.

غزل متبادل بين ممدوح الشناوي وخطيبته: نستني هموم الدنيا بحالها

وأرفق الإعلامي ممدوح الشناوي، تعليقًا على الصورة التي شاركها، متغزلًا في خطيبته، بأحد مقاطع أغنية الفنان محمد الشرنوبي، التي غناها في حفل زفافه على مديرة أعمال الفنانة أنغام، قائلًا: «نستني أوام تعب الأيام، مش فارقه هموم دنيا بحلها ده أنا قلبي ارتاح »، لترد عليه منة متغزلة به هي الأخرى، بعبارة باللغة الإنجليزية، قائلةً: «بحبك أكتر مما تتخيل».

تعليقات الرواد على صورة الإعلامي وخطيبته

لقيت الصورة التي شاركها الإعلامي استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «ربنا يخليكم لبعض، الأغنية تحفة فعلًا، قمرات أووي، الفرح امتى بقى، ربنا يسعدكم يارب».

وكان الإعلامي ممدوح الشناوي أعلن خبر خطبته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ قال: «يارب الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، سمعونا صلات النبي و قولو مبروك».

العديد من المباركات تلقاها الإعلامي على خبر خطبته، وشارك العديد صور الخطبة، التي حدثت في جو أسري نظرا لفيروس كورونا المستجد، والإجراءات الإحترازية، للوقاية من الفيروس.

معلومات عن الإعلامي ممدوح الشناوي

ويعتبر ممدوح الشناوي، إعلامي وممثل مصري تخرج من بكالوريوس سياحة قسم دراسات سياحية ، امتهن عدد كبير من المهن الحرة ودخل مجال الميديا منذ عامين، واشترك فى عدد من الإعلانات، وعمل بفترة بأحد الراديوهات الـ«أون لاين»، إلى أن شارك فى برنامج "مذيع العرب"، شارك بالصدفة مؤخراً فى مسلسل "تحت السيطرة" بطولة نيللي كريم وظافر العابدين ومحمد فراج.