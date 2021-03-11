17 معلومة عن «ماما أنيسة» بعد تعرضها لأزمة صحية: تعلمت بمصر وحفظت القرآن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدّرت الإعلامية ​الكويتية ​أنيسة جعفر​، المعروفة باسم «ماما أنيسة»، تريندات محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، داخل مصر وخارجها، وخاصة في بلدها الأم الكويت، بعا تعرضها لوعكة صحية شديدة، دخلت على إثرها إلى المستشفى الأميري في الكويت، ليعلن العديد من النجوم والنجمات وكبار الإعلاميين، تضامنهم معها من خلال مشاركة صورهم عبر حساباتهم الرسمية، وكانت من بينهم الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي طالبت متابعيها الدعاء لها

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الإعلامية «ماما أنيسة»:

- ولدت أنيسة محمد جعفر في الكويت عام 1935.

- اشتهرت في مجال البرامج من خلال اسم «ماما أنيسة».

- ولدت لـ5 أشقاء هم، خالد وعبد الكريم وعبد العزيز ووليد وأحمد وهي الوسطى بين شقيقتيها نسيمة الكبرى وبثينة الصغرى.

- خالها الشاعر أحمد شوقي الأيوبي، وتلقت تعليمها على يد متطوعة اسمها «سبيكة العنجري».

- تعلمت القرآن والرياضيات وبعدها دخلت المدرسة القبلية للبنات، عملت في مهنة التدريس، بين عامي «1955 م-1956م»، لمادتي اللغة العربية والتربية الاسلامية، لثلاث مراحل دراسية هي رياض الأطفال والأولى والثانية في المرحلة المتوسطة وفي إدارة النشاط المدرسي.

- ماما أنيسة متخصصة في برامج الأطفال.

- من الإعلاميات الرائدات في الكويت، ومن أولى مقدمات البرامج في بداية الستينيات قبل أن تقرر التخصص في مجال الأطفال.

- تعتبر ثالث إعلامية كويتية في التليفزيون تتخصص في برامج الأطفال.

- شغلت منصب مديرة النشاط المدرسي في وزارة التربية.

- عملت كرئيسة قسم برامج التلفزيون وتقاعدت في عام 1984.

- تعلمت في مصر، من خلال دورة التلفزيون العربي في عام 1962.

- وحازت على دورة في تعليم الكبار في مصر عام 1970.

- حصلت كذلك على دورة في إذاعة بي بي سي في عام 1964.

- قدمت ماما أنيسة برامج جنة الأطفال، مع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة، وفي الإذاعة، ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معا، ومع الشباب.

- سميت مدرسة متوسطة للبنات باسمها في منطقة أبو حليفة التابعة لمحافظة الأحمدي، وذلك عام 2012.

- لُقّبت بعدة ألقاب منها: «حبيبة العرب، أم الكويتيين، وأم الأجيال».

- عام 2014 صدر الفيلم الوثائقي «امرأة من الزمن الجميل» من تأليف وإخراج نوال العبيدان، الذي نظمته مدرسة ماما انيسة التي سميت على اسمها بمنطقة أبو حليفة.