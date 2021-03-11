ظهور نادر لابنة الراحل محمود الجندي.. ومتابعون: «ملكة جمال» «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لفتت مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي الأنظار، خلال ظهور نادر لها في إحدى الحفلات بإطلالة لامعة، من توقيع مصمم الأزياء رضا مصطفى، الذي شارك صورتها من كواليس الحفل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إطلالة ابنة الراحل محمود الجندي

وظهرت ابنة محمود الجندي بفستان سواريه باللون الذهبي، مصنوع من الترتر صغير الحجم، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة وبفتحة جانبية، مع اعتمادها على مكياج بسيط، وشعر منسدل يحمل بعض التموجات، وعلق مصمم الأزياء على إطلالتها، قائلا: «الجميلة مريم الجندي ابنة الفنان العظيم الراحل محمود الجندي.. فستان بتوقيع مصمم الأزياء رضا مصطفي».

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الظهور النادر لها بتسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «ملكة جمال وزي القمر»، و«جميلة وشبه باباها الله يرحمه»، و«ملامحها مصرية وقريبة من القلب».

يشار إلى أن الموت غيّب الفنان محمود الجندي في إبريل 2019، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد أزمة صحيّة تعرّض لها مؤخرا وأُدخل على إثرها المستشفى وبقيّ بها 10 أيام، وتن تشيّع جنازته والعزاء في مسقط رأسه بمركز أبوالمطامير في البحيرة.

وشارك الراحل في حرب أكتوبر 73 وخدم في سلاح الطيران 7 أعوام، وبعد الحرب عاد إلى العمل في الفن، إذ تخرّج في المعهد العالي للسينما، وقدم العديد من الأعمال المميّزة، لكنّ دوره الأبرز كان في مسلسل «الشهد والدموع»، أمام يوسف شعبان وعفاف شعيب ونوال أبوالفتوح، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

النجم الراحل قدم عددا من الأدوار المميزة في السينما من خلال أفلام «حكايات الغريب، الحرب العالمية التالتة، هروب اضطراري، واحد من الناس، وخارج على القانون»، وفي التلفزيون «الشهد والدموع، نيللي وشريهان، أفراح إبليس، شارع عبدالعزيز، دموع في عيون وقحة، وأبنائي الأعزاء شكرا»، وفي المسرح «علشان خاطر عيونك، شيء في صدري، طرائيعو، باللو باللو، وحلاق بغداد».‎