جلسة تصوير هنا شيحة.. بليزر وشراب وشنطة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جاءت جلسة تصوير هنا شيحة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» مميزة، حيث ظهرت بفستان الليزر الشهير، الذي بات اختيار العديد من الفنانات خلال الأيام الماضية، وجاء مفتوحا من الساقين والكتفين، بموديل الأوف شولدر، مع حقيبة «أختين» الشهيرة.

كما اعتمدت الفنانة على الشعر الويفي القصير، ونظارة شمسية، مع المكياج الهادئ.

وعلقت هنا شيحة على جلسة التصوير، ببعض الكلمات الخاصة بالفن، التي قالت فيها: «طالما كانت السينما العربية منارة عالمية للفنون في المنطقة، وأعتقد إن السينما تخاطب جميع الجماهير على الرغم من اختلاف اللغات التي تتحدث بها».

وتابعت الفنانة : «السينما عالمية ووسائل التواصل الاجتماعي يمكننا الترويج لها بشكل أفضل وأسرع من ذي قبل».

هنا شيحة تشارك متابعيها بنيولوك جديد

وشاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منذ أسبوعين، صورا لآخر «نيولوك» خضعت له.

ونشرت «هنا»، صورها ومقاطع فيديو وهي تصبغ شعرها باللون الوردي، كما ظهرت بشعر قصير، واحتفت الفنانة بالنيولوك الجديد، مدونة: «الحياة بقى لونها بمبي».

هنا شيحة ومحمود شاهين

وأثارت الفنانة هنا شيحة، خلال الأشهر الأخيرة، جدلا واسعا بسبب علاقتها مع محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، حيث انطلقت الشائعات حول ارتباطهما عاطفيا، بعد ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات، والحفلات، والأماكن المختلفة، وهم يتشاركان الرقص، أو العناق.

وكان آخر تلك المواقف التي جمعت الثنائي، احتفالهما سويًا في بداية العام الجديد، إذ تداول فيديو عبر تطبيق «إنستجرام»، وهما يستقبلان العام الجديد، ووثق الفيديو حضن عام 2021، حيث ظهر محمود شاهين وهو يعد تنازليا انتهاء عام 2020، وبداية 2021، ثم ظهرت معه في الخلفية الفنانة هنا شيحة، واحتضنته في الفيديو حتى انتهى العد التنازلي.