دراسة: النساء تعاني ألم الظهر والرقبة أكثر من الرجال

القاهرة - سمر حسين - صحة

أظهرت دراسة جديدة أجراها معهد روبرت كوخ الألماني أن النساء تعاني من آلام الظهر والرقبة أكثر من الرجال، ولكن الفروق بين الجنسين في ادراك شدة الألم طفيفة، أظهرت الدراسة أن 61% من الذين شملتهم الدراسة عانوا من آلام في الظهر مرة واحدة على الأقل خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وكان الفارق في آلام الرقبة أكثر وضوحا بين الجنسين 55% للنساء و36% للرجال، وبلغت نسبة الشكوى من آلام الظهر المزمنة، التي تطرأ يوميا تقريبا منذ ثلاثة أشهر على الأقل، 18.5% بين النساء و12.4% بين الرجال.

ورجح الخبراء زيادة إصابة النساء بهذه الآلام نتيجة ضعف عضلات المرأة وطبيعة اجسادهن التي تختلف عن الرجال، بحسب ما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني.

أسباب آلام الظهر عند النساء

- الأعمال الشاقة والصعبة.

- الجلوس لفترات طويلة بشكل متواصل.

- الاضطرابات الهرمونية أحد الأسباب.

- ممارسة بعض الرياضات مثل المشي، الجري، الانحناء طويلا.

- النوم غير المريح.

- حمل الأشياء ذات الوزن الثقيل.

- حدوث زيادة في إفراز هرمونات التوتر.

- تأثير الهرمونات على العمود الفقري.

- زيادة معدل تدفق الدم في الأوعية الدموية الموجودة في منطقة الحوض، وأسفل الظهر.

- السمنة الزائدة.

- ارتداء الكعب العالي لساعاتٍ طويلة.

- دورة الحيض، التي تسبب في معظم الأحيان آلام في الظهر والمفاصل والركبتين.

- الحمل، حيث تعاني الكثير من النساء الحوامل، من آلام متفرقة في الظهر.

طرق الوقاية من آلام الظهر عند النساء

- الحفاظ على الرشاقة، والتمتع بقوام صحي وسليم.

- وضع وسادة أسفل الظهر تساعد على التخلص من آلام الظهر.

- تجنب الوقوف الطويل، الذي يزيد عن النصف ساعة كحد أقصى.

- ارتداء حذاء مريح، وكعب منخفض.

- تغيير وضعية الجلوس بين فترةٍ وأخرى، وتجنب الجلوس الطويل على نفس الهيئة. الامتناع عن حمل الأشياء الثقيلة.

- النوم الصحي، ويفضل اختيار وسائد وفرشات طبية مريحة وصحية للظهر.

- ممارسة التمارين الخاصة بتقوية عضلات الظهر والعمود الفقري.

- وضع وسادة ناعمة ورقيقة بين الساقين وتحت البطن، عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الاستلقاء على أحد الجانبين.