ياسمين صبري ترتدي غطاء رأس في أحدث ظهور لها «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر خاصية «أستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فاجأت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، بنشر مقاطع فيديو لها خلال ارتدائها غطاء رأس، واستعدادها لحضور إحدى الفعاليات.

إطلالة ياسمين صبري بالحجاب

وأطلق ياسمين صبري بحجاب أسود اللون يظهر خصلات من شعرها، والذي نسقته مع أزياء فضفاضة ومنقوشة، معتمدة على مكياج بسيط، دون إرفاق أي تعليق على مقاطع الفيديو التي تتضمن إطلالاتها.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من إطلالتها بالحجاب، وسط آلاف التعليقات، منها: «الحجاب لايق عليكي جدا»، و«ملكة جمال في كل حاجة».

يشار إلى أنه منذ أيام، تألقت ياسمين صبري بفستان طويل يجمع بين الأسود والروز، خلال أحدث جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة «فوج»، الذي يتميز بأكمام فضفاضة ومفتوحة، وغير منقوش، مع مكياج ذو أكمام مفتوحة طويلة، من توقيع دار الأزياء العالمية ألكسا بيري.

ويصل سعر فستان ياسمين صبري الأخير، الذي صنع في أستراليا إلى 3100 دولار أمريكي وهو ما يعادل نحو 50 ألف جنيه مصري، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لدار الأزياء.

وخلال زيارتها لمستشفى أبو الريش منذ أسابيع، أطلت بسترة طويلة، مع بنطلون فضفاض باللون القرمزي الفاتح، المزود بخط أبيض من الجانبين، وبلوزة بيضاء، مع مكياج بسيط وشعر منسدل يحمل بعض التموجات، مع إلتزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال ارتداء كمامة طبية سوداء اللون.

وجاءت تلك الإطلالة من توقيع دار الأزياء العالمية dolce and gabbana، ويتجاوز سعر البنطلون 850 دولار أمريكي، الذي يعادل 13287 جنيه مصري، فيما يتخطى سعر السترة وحدها 2000 يورو، ما يعادل الـ37 ألف جنيه مصري، ليتخطى سعر البدلة الـ50 ألف جنيه مصري.