لقاء رومانسي بالكمامات يجمع أحلام وزوجها بعد عام من الغياب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لقاء رومانسي ومؤثر، جمع بين الفنانة الإماراتية أحلام وزوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري عقب غيابه عنها لمدة سنة كاملة، لتوثق ذلك اللقاء من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

أحلام توجه رسالة رومانسية لزوجها: نورت قلبي وبيتك ومكانك

وظهرت أحلام بأزياء سوداء فضفاضة غير منقوشة، والتي نسقتها مع حجاب قاتم اللون مع حرصها على ارتداء الكمامة، خلال احتضان زوجها وتقبيله، والذي ظهر بجلباب أبيض اللون سادة مع كمامة باللون نفسه، معلقة على ذلك اللقاء: «آه يا بو محمد الغالي سنة كاملة ما شفتك، نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله ياه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله».

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، منها: «مشهد رومانسي ومؤثر»، و«خايفة عليكم من الحسد»، و«عيني دمعت من لقائكم.. دايما مع بعض على طول.. وبتمنى ماتبعدوش تاني عن بعض».

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة الإماراتية أحلام هى أغنية «لا يروح الليل»، من كلمات منصور البلوي، ألحان عبد الرحمن العثمان، توزيع خالد عز، والتي نشرت عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وحققت مئات الآلاف من المشاهدات حتى الآن.