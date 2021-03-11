هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل مباشرة قبل النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يفضل بعض الأشخاص تناول الطعام ليلا ثم الذهاب إلى الفراش للنوم، وذلك دون أن يتركوا فترة زمنية كافية للمعدة لإتمام عملية هضم الطعام.

ويوضح موقع "eatthis"، ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل مباشرة قبل النوم؟

1-الإصابة بالحموضة المعوية:

تناول وجبة كبيرة قبل النوم يمكن أن يسبب بعض الضيق المعدي المعوي، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من مرض الارتجاع المعدي المرئي (GERD، وإذا كنت تعاني من ارتجاع حمضي، يتدفق حمض المعدة عبر المريء، ما يسبب بعد ذلك إحساسًا بالحرقان.

وقد يؤدي تناول وجبة في وقت متأخر من الليل إلى ارتداد الحمض أو حرقة المعدة لأنك عندما تستلقي بمعدة ممتلئة، يمكن أن ينتقل حمض المعدة بسهولة إلى المريء، بالإضافة إلى أن الارتجاع الحمضي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض الربو، ويجعل البلع صعبًا، ويعطل النوم.

لذا من الأفضل تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل للمساعدة في منع ارتجاع المريء أثناء الليل.

2- صعوبة النوم:

من الصعب أن تنام عندما تشعر بالامتلاء، هذا هو الحال بشكل خاص إذا كنت تتناول الأطعمة الثقيلة أو الغنية بالتوابل، لأن كلاهما يزيد من خطر الإصابة بارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

3 -يمكنك أيضًا النوم بشكل أفضل:

من ناحية أخرى، إذا لم تتناول ما يكفي طوال اليوم أو بعد تمرين مسائي شاق وتخلد إلى الفراش جائعًا فمن المحتمل ألا تتمكن من النوم أيضًا طوال الليل.

لذا بدلاً من الاستلقاء على معدة فارغة، من الأفضل أن تأكل شيئًا قبل أن تحاول النوم، ويفضل أن يكون شيئًا يوفر توازنًا بين الكربوهيدرات والبروتين أو الدهون، على سبيل المثال، قطعة من الخبز المحمص الكامل مع زبدة الفول السوداني وشرائح الموز ستكون وجبة خفيفة ممتازة لتناولها قبل النوم مباشرة.

4-يتباطأ التمثيل الغذائي الخاص بك:

يقول بعض الخبراء أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك، ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن معدل الأيض الأساسي ليلًا هو نفسه تقريبًا أثناء النهار، ما يعني أنك تحرق الطاقة (السعرات الحرارية) أثناء النوم.

وقد يكون الارتباط بين الأيض البطيء وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل له علاقة بالإفراط في تناول الطعام، على سبيل المثال، إذا كنت قد تناولت العشاء بالفعل، ولكنك قررت بعد ذلك تناول وجبة خفيفة كثيفة السعرات الحرارية قبل النوم، يمكنك أن ترى كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

5 - يساعدك على خسارة بضعة أوزان:

على العكس من ذلك، فإن تناول وجبة خفيفة قبل النوم يمكن أن يساعد بعض الأشخاص على التخلص من بعض الأوزان، على سبيل المثال، بدأت إحدى الدراسات التي تابعت البالغين الذين يتناولون وجبات خفيفة ليلية في تناول وعاء واحد من الحبوب مع الحليب قبل 90 دقيقة من ذهابهم إلى الفراش، بعد أربعة أسابيع، وجد أن كل فرد، في المتوسط ، يأكل ما يقرب من 400 سعرة حرارية أقل في اليوم، وبعبارة أخرى، تقترح الدراسة أن تناول وجبة خفيفة صغيرة يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يتناولون الطعام ليلاً على النوم ويمنع الإفراط في تناول الطعام في منتصف الليل.