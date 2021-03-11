الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الخيار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الخيار من الخضروات التي يفضلها الكبار والصغار، لما له من مذاق شهي، وفضلا عن احتوائه على العديد من الفوائد الصحية المهمة للإنسان، التي تساعد على إنقاص الوزن، وتساهم في تسهيل عملية الهضم وغيرها من الفوائد الأخرى، لكن على الجانب الآخر قد يسبب العديد من المشاكل الصحية عند الإفراط في تناوله يوميا.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الخيار، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيه، وذلك من خلال موقعي "womenshealthmag" و"stylecraze".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، بتناول 1 - 3 ثمرات من الخيار في اليوم.

فوائد الخيار:

- بفضل احتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين والفلافونويد التي تساعد في مكافحة الالتهاب، وحماية الخلايا من الأمراض المزمنة.

- يحتوي الخيار أيضا على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية، ما قد يمنحك الشعور بالشبع والامتلاء لفترات طويلة، وبالتالي إنقاص الوزن.

- يساهم تناوله في الحفاظ على مستوي ضغط الدم، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

- يمكن أن تعزز الألياف الطبيعية الموجودة في الخيار، صحة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم، ومكافحة الإمساك.

- يؤدي تناوله بصورة منتظمة إلى حصول الجسم على نسبة جيدة من المياه، لأن الثمرة تتكون من أكثر من 95 % من المياه، لذا فأنه يرطب الجسم، ويزيل السموم الموجودة به.

- يساهم أيضا قي خفض نسبة السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على الماء والألياف الغذائية، لذلك فهو مثاليا لمرضي السكري.

- لأنه يحتوي على الكالسيوم وفيتامين ك الضروريان للحفاظ على صحة العظام من الكسور، وجعل أسنانك أكثر صحة خاصة للنساء بعد سن اليأس.

- كما يحتوي على فيتامين ب الذي يساهم في نمو الشعر بشكل صحيح، ما يجعله قويا وصحيا، فضلا عن أنه يمنع تساقط الشعر والشيب المبكر.

أضرار الإفراط فيه:

- يؤدي الإكثار من تناول الخيار إلى فرط بوتاسيوم الدم وهي حالة طبية تنشأ بسبب وجود نسبة عالية من البوتاسيوم في الجسم، ما يتسبب في البداية إلى الانتفاخ وتشنجات البطن، وتتفاقم الحالة بمرور الوقت، ما يعيق عمل وظائف الكلى بطريقة فعالة.

- بسبب احتوائه على أكثر من 90٪ من الماء، لذا استهلاكه بصورة خاطئة يؤدي إلى الضغط على الأوعية الدموية والقلب.

- كما تؤدي كمية المياه الموجودة في الخيار أيضا إلى حدوث خلل في مستويات الإلكتروليت في الدم، ما يتسبب في حدوث تسرب في الخلايا، وبالتالي الإصابة بالصداع المتكرر وعرقلة في التنفس.

- يحتوي الخيار على عنصر يسمى cucurbitacin، ويؤدي هذا العنصر إلى عسر الهضم وانتفاخ البطن لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناوله بصورة مفرطة، حيث يحاول جسمك التخلص منه على شكل تجشؤ وغازات، لذا فمن المستحسن الحد من الإفراط في استهلاكه.

- تشير الدراسة التي أجرتها الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة حول تفاعلات حساسية الخيار على الأشخاص، وجد أن الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب لقاح والبطيخ وشاي البابونج والموز وبذور عباد الشمس قد يعانون أيضا من حساسية الفم والجلد بعد تناول الخيار.

- إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية أو أي نوع من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، فمن الأفضل تجنب تناول الخيار، لأنه قد يسبب التهاب الجيوب الأنفية.

- تحتوي بذور الخيار على الكوكوربيتين، وهي مادة معروفة بامتلاك خصائص أساسية مدرة للبول، وعندما يتم تناوله بكميات كبيرة، تؤدي هذه المكونات المدرة للبول إلى التخلص المفرط من السوائل من الجسم، ما قد يسبب الجفاف.